Esnafa kira yardımı 2020 son durum... Esnafa kira ödemesi, elektrik, su ve doğalgaz fatura yardımı yapılacak mı?

El, konuyla ilgili haberinde şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni’nde, "Kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız" açıklaması gündem yarattı. Milyonlarca vatandaş "Kira yardımı mı geliyor? Kira düzenlemesi neyi kapsıyor?" sorularına yanıt ararken; elektrik su ve doğal gaz faturaları için de bir çalışma olduğu öğrenildi.

Son dakika esnaflara kira yardımı gündemde... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kiralarda da düzenlemeye gidiyoruz. Kabine Toplantısı'nda ele alacağız' sözlerinin ardından milyonlarca esnafın gözü bugün yapılacak olan Kabine toplantısına yöneldi. Kabine toplantısı henüz yapılmadan vatandaşlar esnafa kira yardımı şartları nedir merak ediyor. Peki esnaf kira yardımı yapılacak mı? Esnaf faturaları yardımı son durum nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kira yardımı mesajını verdi. 'Üretimi ve istihdamı sağlamak için her türlü desteği sağladık, kiralarda da düzenlemeye gideceğiz' dedi. El açıklamasına şöyle devam etti;

"Peki bu düzenlemede neler var? Bunun detaylarını baktık. Öncelikle şunu belirtelim. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı yarın gerçekleşecek ve kiralarla ilgili düzenlemeler yarınki toplantıda gündeme gelecek.

ESNAFIN TALEPLERİ MASADA

Esnaf temsilcileri bir süre önce hem Hazine ve Maliye Bakanı hem de Ticaret Bakanı ile görüşmeler gerçekleştirmişti. Bazı talepleri vardı.

Bu taleplerin başında da kira ve fatura desteği geliyordu. İşte bu talepler değerlendirildi.

GÖZLER KABİNE TOPLANTISI'NDA

Yarın Kabine Toplantısı'na sunulacak. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde esnaf biliyorsunuz dükkanlarını geç açıyor ve erken kapatıyor.

Bazı esnaf siftah bile yapamıyor. Bu yönde sıkıntıları var. Ancak kiralar işliyor, faturalar gelmeye devam ediyor.

ELEKTRİK, SU VE DOĞAL GAZ FATURALARIYLA İLGİLİ ÇALIŞMA

Elektrik, su ve doğal gaz faturaları devam ediyor. Bunların ödemeleri var. Peki beklentide çalışmada ne var?

Esnafın sadece kira giderleri değil faturaları ile ilgili de destek verilmesi gündemde. Bir kısmının hibe olabileceği bir kısmının kredi şeklinde verilebileceği değerlendiriliyor.