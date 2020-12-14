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Esnafa kira yardımı 2020 son durum... Esnafa kira ödemesi, elektrik, su ve doğalgaz fatura yardımı yapılacak mı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.12.2020 09:59 | Son Güncelleme

SON DAKİKA.. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kiralarda da düzenlemeye gidiyoruz' açıklamasının ardından binlerce vatandaşın gözü bugünkü Kabine toplantısına yöneldi. Esnaflara yapılacak olan kira ödemesi yardımı ile birlikte elektrik, su ve doğal gaz faturaları yardımı gündem oldu. Peki esnaf kira yardımı yapılacak mı? Esnaf faturaları yardımı son durum nedir?

Esnafa kira yardımı 2020 son durum... Esnafa kira ödemesi, elektrik, su ve doğalgaz fatura yardımı yapılacak mı?

Son dakika esnaflara kira yardımı gündemde... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kiralarda da düzenlemeye gidiyoruz. Kabine Toplantısı'nda ele alacağız' sözlerinin ardından milyonlarca esnafın gözü bugün yapılacak olan Kabine toplantısına yöneldi. Kabine toplantısı henüz yapılmadan vatandaşlar esnafa kira yardımı şartları nedir merak ediyor. Peki esnaf kira yardımı yapılacak mı? Esnaf faturaları yardımı son durum nedir?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ESNAFA YARDIM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni’nde, "Kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız" açıklaması gündem yarattı. Milyonlarca vatandaş "Kira yardımı mı geliyor? Kira düzenlemesi neyi kapsıyor?" sorularına yanıt ararken; elektrik su ve doğal gaz faturaları için de bir çalışma olduğu öğrenildi.

ESNAFA KİRA YARDIMI YAPILACAK MI?

CNN TÜRK editörü Kıvanç El, canlı yayında yaptığı açıklamada 'kira düzenlemesi'nin detaylarını aktardı.

El, konuyla ilgili haberinde şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan kira yardımı mesajını verdi. 'Üretimi ve istihdamı sağlamak için her türlü desteği sağladık, kiralarda da düzenlemeye gideceğiz' dedi. El açıklamasına şöyle devam etti;

"Peki bu düzenlemede neler var? Bunun detaylarını baktık. Öncelikle şunu belirtelim. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı yarın gerçekleşecek ve kiralarla ilgili düzenlemeler yarınki toplantıda gündeme gelecek.

ESNAFIN TALEPLERİ MASADA

Esnaf temsilcileri bir süre önce hem Hazine ve Maliye Bakanı hem de Ticaret Bakanı ile görüşmeler gerçekleştirmişti. Bazı talepleri vardı.

Bu taleplerin başında da kira ve fatura desteği geliyordu. İşte bu talepler değerlendirildi.

kıra duzenlemesı

GÖZLER KABİNE TOPLANTISI'NDA

Yarın Kabine Toplantısı'na sunulacak. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde esnaf biliyorsunuz dükkanlarını geç açıyor ve erken kapatıyor.

Bazı esnaf siftah bile yapamıyor. Bu yönde sıkıntıları var. Ancak kiralar işliyor, faturalar gelmeye devam ediyor.

ELEKTRİK, SU VE DOĞAL GAZ FATURALARIYLA İLGİLİ ÇALIŞMA

Elektrik, su ve doğal gaz faturaları devam ediyor. Bunların ödemeleri var. Peki beklentide çalışmada ne var?

Esnafın sadece kira giderleri değil faturaları ile ilgili de destek verilmesi gündemde. Bir kısmının hibe olabileceği bir kısmının kredi şeklinde verilebileceği değerlendiriliyor.

GELİR KAYBINA GÖRE

Bu konuda bakanlığın çalışmaları var. Burada esnafın yaşadığı gelir kaybına göre desteklerin de verilebileceği ifade ediliyor.

Pandemi bitene kadar bu desteklerin verilmesi planlanıyor. Tabi esnafların kira sözleşmelerindeki ücretlerinin bir kısmı hibe edilebilir, bir kısmı uzun vadeli krediler ve faizsiz desteklerle kredilerle sağlanabilir. Bunlar masada olan başlıklar.

Bunlar kira gelirlerine göre belirlenecek. Yani esnafın ne kadar ödemesi var? Bunlara göre bir oran belirlenecek. Bu oranlara göre de desteklerin hibelerin verilmesi planlanıyor." dedi.

ESNAFA KİRA YARDIMI NE KADAR VERİLECEK?

Esnaflara kira yardımı ne kadar verilecek araştırması devam ediyor. Koronavirüsten dolayı dükkanlarını tam zamanlı açamayan ve belirli sayıda müşteri kabul eden esnaflar zor durumda. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamalarının olması ve sadece gıda alışverişi yapılan dükkanların açık kalması nedeniyle esnaflar zor zamanlar geçiriyor. Bugünkü yapılan kabine toplantısının ardından açıklanan bilgileri haberimize yer vereceğiz.

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