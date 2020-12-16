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Esnafa kira yardımı detayları 2020... Esnafa kira yardımı ne kadar ve ne zaman verilecek? Esnafa kira desteği şartları ve süresi nedir?

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.12.2020 08:11 | Son Güncelleme

Binlerce esnafın merakla beklediği kira yardımı müjdesi dün gece Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geldi. Koronavirüsten dolayı zor zamanlar geçiren esnaflar, "esnafa kira yardımı ne kadar verilecek" araştırmasına başladı. Peki esnaflara kira yardımı ne zaman verilecek? İşte esnafa kira desteği detayları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...

Esnafa kira yardımı detayları 2020... Esnafa kira yardımı ne kadar ve ne zaman verilecek? Esnafa kira desteği şartları ve süresi nedir?

Esnaflara kira yardımı gündemde... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kiralarda da düzenlemeye gidiyoruz. Kabine Toplantısı'nda ele alacağız' sözlerinin ardından dün kabine toplantısı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Toplam 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız." dedi. Erdoğan ayrıca, "İşyeri kira olan esnafımıza 3 ay süreyle büyükşehirlerde 750 lira diğer şehirlerde aylık 500 lira kira desteği yapacağız." ifadelerini de kullandı. Vatandaşlar esnafa kira yardımı şartları nedir merak ediyor. Peki esnaf kira yardımı ne kadar yapılacak? Esnaf faturaları yardımı son durum nedir?

ESNAFIN STOPAJ İNDİRİM SÜRESİ UZATILDI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı dün akşam saatlerinde sona erdi. Esnafa stopaj indirimi ne zamana kadar sürecek merak edilirken, işyeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranı için de indirim müjdesi de geldi. Esnafa stopaj indirimi süresinin uzatıldığına dair bilgi veren Erdoğan, sürenin 1 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldığını belirtti. Peki esnafa KDV indirimi ne kadar olacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaflara indirim açıklaması;

"Bugünkü kabine toplantımızda alınan tedbirlerin sonuçlarını kapsamlı olarak değerlendirdik. Milletimizin büyük fedakarlığıyla uyguladığımız kısıtlamaların olumlu etkilerini görmeye başladık. Kurallara daha sıkı riayet etmek suretiyle bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak hepimiz için milli görevdir. Öncelikle bazı müjdeleri milletimizle paylaşmak istiyorum. Yıl sonuna kadar yüzde 20'den yüzde 10'a indirdiğimiz kiralardaki stopajın uygulanma süresini 1 Haziran'a kadar uzatıyoruz. Yüzde 18'den 8'e indirdiğimiz işyeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını 1 Haziran'a kadar yüzde 8 olarak uygulamaya devam edeceğiz." dedi.

ESNAFA KİRA YARDIMI NE KADAR VERİLECEK?

Esnafa aylık kira yardımı ne kadar verilecek sorusu kabine toplantısı öncesinde de gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuya dair de açıklama yaparak, esnafa kira yardımı kaç ay verilecek ve ne kadar verilecek paylaştı.
Peki hangi esnaflara kira yardımından faydalanacak? Kimlere kira yardımı verilecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklaması;

"Yıl ortasında başlattığımız konaklamadan, yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma kadar KDV indirimlerin sürelerini 1 Haziran'a kadar uzatıma gittik. Esnafımıza kira ve gelir kaybı desteği hazırlıklarına başladık. Kısıtlamalar sebebiyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor. Toplam 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız. Hibe şeklinde vereceğiz esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş, servis işletmecisi, pazarcı, lokantacı, kadın erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. Böylece toplamda 3 miyar 718 milyon liralık desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz." dedi.

ESNAFA KİRA DESTEĞİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Hibe şeklinde vereceğiz esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş, servis işletmecisi, pazarcı, lokantacı, kadın erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır." demişti. Peki esnafa kira yardımı şartları var mı merak ediliyor.
Yapılan açıklamalarda ensafa kira yardımı başvuru şartlarına ilişkin bilgi aktarılmadı fakat, büyükşehirlerde işyeri kira olan vatandaşlara 750 lira kira yardımının 3 ay boyunca yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Diğer şehirlerde ise esnaflara aylık 500 lira kira yardımı yapılacak ve bu yardımın da süresi 3 ay olacak.

ESNAFA KİRA YARDIMI NE ZAMAN VERİLECEK?

Açıklamaların ardından esnafa kira yardımı verilme tarihi merak ediliyor. Koronavirüsten dolayı dükkanlarını tam zamanlı açamayan ve belirli sayıda müşteri kabul eden esnaflar zor durumda. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamalarının olması ve sadece gıda alışverişi yapılan dükkanların açık kalması nedeniyle esnaflar zor zamanlar geçiriyor. Esnafa kira desteği ne zaman verilecek sorusuna cevap arayan vatandaşlara henüz net bir açıklama gelmiş değil. Konunun detaylarının Resmi Gazete'de paylaşılması bekleniyor. Esnafa hangi ay kira yardımı yapılacak açıklandığında haberlerimizde yer veriyor olacağız.

TURİZM TESİSLERİNE DE DESTEK GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında turizm tesislerine olan desteği de ekleyerek, "Turizm tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, hasılat payları, ecri misil ödeme sürelerini 1 yıl süreyle erteliyoruz. Ülkemizde hasta, ağır hasta ve vefat sayılarında azalmış olduğunu görüyoruz." dedi.

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