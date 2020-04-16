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Esnafa müjde! Devletten 300.000 TL'ye kadar faizsiz kredi fırsatı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.04.2020 14:37 | Son Güncelleme

KOSGEB'den sıfır faizli hibe fırsatı geldi. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ olarak tanımlanan küçük işletmelere destek olmaya ve yeni iş kurmak isteyen girişimcilere maddi destek sağlamaya devam ediyor. Maddi destekler kapsamında KOBİ'lerin belirlenen şartlara uygun olması halinde sıfır faiz ve hibe desteği sunuluyor.

Esnafa müjde! Devletten 300.000 TL'ye kadar faizsiz kredi fırsatı!

KOBİ'lerin gelişmesi amacıyla verilen sıfır faiz ve hibe desteği; yeni işletme kurmak isteyen girişimcilere de nefes oluyor. KOSGEB tarafından belirlenen kriterlere uygun olan işletme sahiplerine finansman sorunlarına çözüm olabilmek adına maddi destek verilmektedir. Özellikle esnafların kredi desteğine ihtiyaç duyması halinde KOSGEB devreye giriyor.

KOSGEB destekleri esnafın işletmesinin içindeki istihdam oranını arttırarak ülkedeki işsizlik oranını düşürmek amacını da taşır. Aynı zamanda esnafın üretimde kalite standardını ve uluslararası düzeyde rekabet gücünü arttırması da beklentiler arasındadır. Peki sıfır faizli esnaf kredisinin şartları nelerdir? Kimler bu destekten yararlanabilir? İşte, sıfır faizli esnaf kredisine dair merak edilen bütün detaylar...

SIFIR FAİZ KOSGEB KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR?

  • Esnafın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşından büyük olması başvuru sırasında bakılan şartlardandır.
    -Faizsiz kredi talebinde olan esnafın başka bir işten gelir kaynağı olmaması gerekir. Aynı zamanda bu esnaf daha önce KOSGEB desteklerinden yararlanmış olmamalıdır.
  • Başvuru tarihinde işletmenin faal durumda olması ve vergi kaydının tamamlanmış olması şarttır. İşletme mutlaka KOBİ niteliğinde olmalıdır.
  • Başvuruda bulanacak KOBİ'nin KOSGEB kaydı yapılmış olmalı ve sistemde beyanın güncel olarak gözükmesi gerekir. KOSGEB veri tabanında kaydı olan esnafların başvurusu değerlendirmeye alınır. Bu işlemler esnaf tarafından e-KOBİ kayıt ve beyanname sisteminden yapılmaktadır.
    -KOSGEB'in anlaşmalı olduğu bankalar üzerinden esnafa sıfır faizli kredi ya da hibe imkanı sağlanır. Bu nedenle esnafın belirlenen bankaların herhangi birinde borcunun olması nedeniyle kara listede yer almaması önemlidir. Kara listede olan esnafların başvurularının reddedilme ihtimali daha yüksektir.
  • Başvuruda bulunacak esnaf KOSGEB'in uygulamalı girişimcilik eğitimine katılmalıdır. Bu eğitim başarı ile bitirilmeli ve girişimcilik sertifikası alınmalıdır.
  • İşletme ve faaliyet gösterilecek olan iş ile ilgili bir iş planı hazırlanmalıdır. Bu iş planında işletme faaliyetleri maddeler halinde detaylı bir şekilde açıklanmalıdır.
  • Yakın akrabalardan devralınan aile şirketi niteliğindeki işletmeler için KOSGEB'den destek alması mümkün değildir.
  • İşletmenin faaliyetleri için alımı gerçekleştirilen makine ve teçhizatın 3 yaşından büyük olmaması gerekir.
  • KOSGEB sıfır faizli kredi için; işletme sahibinin ve ortaklarının kimlik belgesi, girişimcilik sertifikası, işletmenin vergi levhası, üretim ruhsatı, işletmenin açılış ruhsatı, oda kayıt belgesi, KOBİ beyannamesi, iş planı, işletme mekanına ait tapu belgesi ve kiralık olması halinde kira kontratı sunulmalıdır.

  • KOSGEB ANLAŞMALI BANKALAR HANGİLERİDİR?

KOSGEB ile bankalar sıfır faizli kredi için protokollerini imzalamışlardır. Anlaşma imzalanan bankalar şu şekilde belirlenmiştir:

-Akbank

  • Ziraat Bankası
  • Türkiye İş Bankası
  • Denizbank
  • Yapı Kredi Bankası
    -QNB Finansbank
  • Vakıfbank
  • Garanti Bankası
  • Halk Bankası

  • KOSGEB NE KADAR SIFIR FAİZLİ KREDİ İMKANI SAĞLAR?

KOSGEB'den sıfır faiz ile kredi başvurusunda bulunan esnaflara 300.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunulmuştur. Alınan her sıfır faizli kredi için bankalar uyguladıkları faiz oranını esnaftan değil, KOSGEB'den tahsil ederler. Böylece esnaf sıfır faiz oranı ile kredisine kavuşur. Aynı zamanda 48 aya kadar vade seçeneği de sunulur. İlk 12 ay herhangi bir kredi ödeme talep edilmeyen kredi için esnaflara esnek ödeme planı oluşturulur.

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Anahtar Kelimeler:
esnaf, kredi, KOSGEB,

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