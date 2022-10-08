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Esnafın beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı açıklayacak: Yeni paket yolda

08.10.2022 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılındaki yüksek enflasyon oranları Türkiye'deki herkesi etkiledi. Her kesimin hükümetten ayrı beklentilerinin oluşmasının ardından bakanlıklar da düğmeye bastı. Son olarak esnafın beklediği haber Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi. Bakan Nebati esnafı rahatlatacak yeni paketin geleceğini, açıklamayı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağını belirtti.

Esnafın beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı açıklayacak: Yeni paket yolda

2023'e aylar kala hükümetten peş peşe ekonomi adımları gelmeye başladı. Yeni torba yasada KYK kredilerinin faizlerinin silinmesi, pandemi döneminde kesilen maske cezalarının kaldırılması, doğal gaz ve elektrik faturası desteği düzenlemeleri yer alırken bir heyecanlandıran açıklama daha geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Batman’da çeşitli temaslarda bulundu. Esnaf ziyaretinde talepleri dinleyen Bakan Nebati, "Esnafımızı rahatlatacak paket yolda geliyor. Cumhurbaşkanımız açıklayacak" ifadelerini kullandı.

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KÜRTÇE ŞARKILARLA KARŞILANDI

Batman’a gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Valiliği ziyaret etti. Bakan Nebati, Batman Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti İl Başkanı Akif Gür ve protokol tarafından karşılandı. Bakan Nebati, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra makama geçerek, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp’tan kent genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Nebati, Valilik ziyaretinden sonra AK Parti il teşkilatını ziyaret etti. AK Parti’li gençler Bakan Nebati’yi meşale, erbane ve Kürtçe şarkılar eşliğinde karşıladı.

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"PAKET YOLDA, GELİYOR"

AK Parti il teşkilatı ziyaretinden sonra Batman Gülistan Caddesi’ne giden Bakan Nebati, burada esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Nebati, esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledikten sonra çocuklara hediyeler dağıtıp, hatıra fotoğrafı çektirdi. Esnaf ziyaretinde talepleri dinleyen Bakan Nebati, “Esnafımızı rahatlatacak paket yolda geliyor. Esnafımızı rahatlatacağız. Cumhurbaşkanımız açıklayacak” dedi.

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Bakan Nebati’ye ziyaretleri sırasında Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Milletvekili Ziver Özdemir ve protokol üyeleri eşlik etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esnaf Batman Nureddin Nebati
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