Estonya'nın para birimi nedir? Estonya'nın para biriminin kodu ve sembolü

Estonya, 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin parçalanmasından sonra bağımsızlığını ilan eden ülkelerden biridir. Ülke, bağımsızlığını kazandığı 20 Ağustos tarihini Estonya Ulusal Bayramı olarak kutlar. Ayrıca Estonya 2004 yılında Avrupa Birliği’ne dahil olan bir ülkedir. Bu kapsamda Estonya'nın kullandığı resmi para birimi de merak edilmektedir.

Estonya’nın para birimi nedir?

1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Estonya Avrupa Birliği ülkeleri arasında yer alır. Bu kapsamda araştırılan Estonya resmi para birimi ise diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Euro’dur. Euro’nun uluslararası para kodu EUR biçiminde kullanılır ve € sembolüyle ifade edilir.

Estonya 2004 yılında Avrupa Birliği’ne üye olduktan sonra 2011 yılında ise Avrupa Birliği üyelerinin yer aldığı Ekonomik ve Parasal Birliğe katılmıştır ve Euro para birimini kullanmaya başlamıştır. Ülkede Euro’dan önce kullanılan resmi para birimi ise Estonya kronu'dur.

Estonya kronu,15 Ocak 2011 tarihinde ülke içerisinde ödeme aracı olmaktan çıkarıldı. Ama hala kroonu olan vatandaşlar Estonya Bankası'na giderek 15,6466 kron/1€ karşılığında elindeki paraları Euro’ya çevirebilirler.

Estonya ekonomisi hızlı bir şekilde gelişen ülkeler arasındadır. Ülkeye pek çok Finlandiya kaynaklı şirketin de yatırım yaptığı görülmektedir. Bununla beraber İsveçli uluslararası kuruluşlar da üretimlerinin birçoğunu Estonya'da gerçekleştirir. Estonya ekonomisinin bilhassa Bilişim Teknolojisi alanında öne çıktığı bilinmektedir. Ülkedeki kişi başına düşen gayri safi millî hasıla 12.300 Amerikan doları olarak hesaplandığından bu. Baltık Ülkeleri arasında en yüksek miktardır.

Estonya ekonomisinde bilgi teknolojisine dayalı olarak elektronik, makine ve ileri teknolojiye yönelik üretimlerin gerçekleştirildiği bir piyasa ağırlıktadır. Milli gelirin oluşumu incelendiğinde yabancı sermayenin payının 1/3 olduğu söylenebilir. Ülke ihracatının neredeyse yarısına yabancı destekli firmalar gerçekleştirmektedir.