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Esvatini'nin para birimi nedir? Esvatini'nin para biriminin kodu ve sembolü

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
18.03.2025 21:43
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Esvatini (eSwatini), dünya üzerindeki adı duyulmamış ülkelerden biridir. Ülke, uzun yıllar boyunca Birleşik Krallık’ın sömürgesi halindeyken 1968 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir. Esvatini, bağımsızlığını ilan ettikten sonra bayrağıyla birlikte birçok unsurda değişikliğe gitmiştir. Ülkenin öne çıkan şehirleri arasında Mbabane, Manzini Bölgesi ve Lobamba yer almaktadır. Peki, ülke hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler için Esvatini'nin para birimi nedir?

Esvatini'nin para birimi nedir? Esvatini'nin para biriminin kodu ve sembolü

Esvatini, yani eski adıyla Swaziland olarak bilinen bu ülke Güney Afrika bölgesinde yer alan bir ülkedir. Esvatini 17.364 kilometrekare yüzölçümüyle beraber Afrika’nın en küçük ikinci ülkesi olarak sayılmaktadır. Esvatini ülkesi günümüzde krallıkla yönetilen sayılı ülkelerden biri olarak öne çıkar. Ülkenin denize herhangi bir kıyısı olmayıp, nemli ve ılıman bir iklimin hakim olduğu bir bölgedir. Ülke topraklarının birçoğu farklı rakımlara sahip olduğundan çeşitli bitki türlerine de ev sahipliği yapmaktadır. Güney Afrika ülkelerinden biri olarak bilinen Esvatini hakkında merak edilen detaylardan biri de resmi para birimidir.

Esvatini'nin para birimi nedir?

''Esvatini ülkesinin para birimi nedir?'' sorusuna yanıt olarak;

Esvatini lilangenisi, Esvatini Krallığı'nın (eski adıyla Swaziland) resmi para birimi olarak kullanılmaktadır.

Swaziland, 2018 yılında adını Esvatini şeklinde değiştirmiştir. Esvatini ulusal parası 100 sente bölünür ve Esvatini Merkez Bankası tarafından üretilir. Esvatini Merkez Bankası tarafından 1980 yılında üretilip, ülke içerisinde dolaşıma sunulan lilangeni para biriminin uluslararası finans alanındaki sembolü SZL şeklinde kısaltılır. Lilangeni biriminin adı, 18 ve 19. yüzyıllarda ülkeye göç eden Swazi halkını onurlandırmak üzere emaLangeni teriminden türetilmiştir. SZL para birimi Güney Afrika Randı'na sabitlenen bir para birimidir. SZL’nin madeni paraları 1, 2, 5, 10, 20, 50 cent, Kağıt paraları ise E10, E20, E50, E100, E200 şeklinde dolaşıma girmiştir.

Esvatini ülkesinin ticaret ortakları arasında Güney Afrika, ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri yer almaktadır. Buna rağmen düşük oranda gelişen bir ekonomiye sahiptir. Ülkede son yıllarda devam eden kuraklık süreci sebebiyle ekonomik sorunlar ortaya çıkmıştır. 2015-2019 yılları arasındaki verilere bakıldığında ülke ekonomisinin büyümesi yavaşlamıştır. Esvatini nüfusun birçoğu ülkenin az verimli topraklarında çiftçilik yapmaya çalışmaktadır.

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Esvatini para
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