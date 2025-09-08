FİNANS

Ev almak isteyenin gözü rakamlarda! Düşük faizler ne zaman görülecek?

Ev almak isteyen ve ev sahibi olmayı planlayan pek çok kişi konut kredisi faizlerini ve faizlerin düşeceği dönemi takip ediyor. Merkez Bankası'nın faiz indiriminde hızlı davranacağına yönelik beklentilerin karşılık bulmadığı aktarılırken yüksek seyreden faizler nedeniyle piyasada beklenen hareketlilik ve canlılık henüz yaşanmadı. Peki, vatandaş düşük faizleri ne zaman görebilecek? İşte detaylar...

Hande Dağ

Ev almak isteyenlerin odağında konut kredileri yer almaya devam ederken konut kredisinde düşüş için ise bir süredir Merkez Bankası'nın faiz indirimleri bekleniyordu. Merkez Bankası'ndan beklenen faiz indiriminin gecikmesinin ev alma hayali kuran vatandaşları da etkilediği belirtiliyor.

Nefes'te yer alan habere göre; yüksek faiz ve düşük gelir sebebiyle Türkiye'de ev sahibi olmak giderek azalırken TÜİK verilerine göre ev sahipliği oranı yüzde 56.1'e geriledi. Ev almak isteyenlerin gündeminde de faizlerin düşmesi konusu yer alırken ev alacaklar faizlerin düşüşünü beklemeyi sürdürüyor.

Yılın ikinci yarısı için beklentiler konut kredi faizlerinin düşmesiyle beraber inşaat piyasasının hareketlenmesi yönündeydi. Fakat beklendiği gibi olmayıp nisanda Merkez Bankası faizleri yüzde 42.5'ten yüzde 46'ya yükseltmek durumunda kalmıştı. Temmuz ayına kadar faiz indirimleri ötelenmiş, temmuzda tekrar faiz indirimine başlanmıştı. Temmuzda tekrar faiz yüzde 43'e düşürülmüştü. Bu durum piyasada yeniden umutların artmasını sağlamıştı.

CHP İstanbul İl yönetimi ile ilgili yaşanan gelişmeler ve süreç, bunun yanı sıra ağustos ayı enflasyon verilerinin, faiz indirimi tahminlerinin aşağı yönlü revize edilmesine yol açtığı belirtildi. Uzmanların, Merkez Bankası'nın faiz indiriminde temkinli bir yol izleyeceğini belirttiği aktarıldı.

DÜŞÜK FAİZLER NE ZAMAN GÖRÜLECEK?

Vatandaşın düşük faizleri gelecek yılın ikinci yarısında görebileceği ifade edilirken Merkez Bankası'nın verilerine göre, ortalama yıllık konut kredisi faizi yüzde 39.56 düzeyinde yer alıyor. Mevcut durumda konut kredisi almak isteyen bir kişi, 10 yılda kullandığı faizin yaklaşık 3 katını ödemek durumunda. Bu durumun konut satışlarının sınırlı düzeyde kalmasına yol açtığı belirtiliyor.

KONUT KREDİSİ FAİZLERİNDE SON DURUM

10 yıllık 2 milyon lira konut kredisi kullanan birinin yıllık maliyet oranı yüzde 46.4. Yüzde 3.19 faizle ödeyeceği aylık taksit ise 65 bin 308 TL. Böylece 2 milyon lira için 10 yıl içinde geri ödenen tutar tam 7 milyon 836 bin 964 lira olurken, toplam faiz 5 milyon 836 bin 964 lirayı bulabiliyor. Dolayısıyla konut kredisi almak isteyen bir kişinin kullandığı kredinin yaklaşık 3 katı kadar faiz ödemek durumunda kaldığı aktarılıyor. Bu durumun da vatandaşı ev alma düşüncesinden uzaklaştırdığı belirtiliyor.

En Çok Aranan Haberler

