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Ev hanımlarına emeklilik fırsatı! Eğer bunu yaparsanız...

23.11.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilik için sigorta başlangıç gününe, doğum tarihine ve doldurulan prim sayısına bakılmaktadır. Primleri eksik kalan ev hanımlarına emeklilik hakkı sağlandığını biliyor muydunuz? İşte detaylar…

Ev hanımlarına emeklilik fırsatı! Eğer bunu yaparsanız...

Hayatlarının bir döneminde çalışıp, evlendikten sonra çoluk çocuğa karışan pek çok kadın, mesleklerini bırakıp ev hanımı olmak zorunda kalıyor. Eksik prim nedeniyle emekli olamadıkları için çalıştığı yıllara üzülenlere harika bir haberimiz var. Eğer haberimizde saydığımız şartları yerine getirirseniz emeklilik fırsatından sizler de yararlanabilirsiniz. İşte o şartlar…

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK FIRSATI

Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olarak 4A, 4B ve 4C olmak üzere üç tür sigortalılık bulunmaktadır. Emeklilikte ise çalışanların sigorta başlangıç gününe, doğum tarihlerine ve yatırılan prime bakılmaktadır. Eksik primi kalan grupların başında ev hanımları gelmektedir. Hayatlarının bir döneminde az da olsa çalışan kadınlar için emeklilik imkanı bulunmaktadır. Eksik primler, birisine ait işyerinde çalışarak, iş kurarak ya da borçlanmayla kazanılabiliyor. Eğer çalışma imkanınız bulunmuyor ise isteğe bağlı sigorta sisteminden yararlanabilirsiniz. Bu sistem sayesinde başta ev hanımları olmak üzere çalışma imkanı olmayan ya da çalışmaya ara vermiş primi eksik olan vatandaşlar emeklilik hakkına kavuşuyor. İsteğe bağlı sigortalılar kendi primlerini kendileri ödeyerek günlerini tamamlayabiliyor.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTAYA NASIL BAŞVURULUR?

Çalışma imkanı bulunmayanlar isteğe bağlı sigorta ile emekli olabilmektedir. En yakın SGK müdürlüğüne giderek bir dilekçe vermeniz yeterli. İsteğe bağlı sigortalılar 1 Ekim 2008 sonrası 4B'li yani Bağ- Kur'lu olarak değerlendiriliyor. Emeklilik hesaplanırken Bağ- Kur şartları geçerli oluyor. Tabii bu durumda SSK'lılara göre daha fazla prim ödemek gerekiyor.
Ancak daha önce çalışması olup eksik primi olanlar, 3.5 yıldan (1261 günden) daha az isteğe bağlı sigorta ödeyerek primlerini tamamlarsa, SSK'dan emekli olabiliyor. Ödenecek primler geçerli asgari ücrete göre belirleniyor. Brüt asgari ücretin yüzde 32'sini ödeyerek isteğe bağlı sigortalı olunuyor.
Bu yıl için en düşük prim miktarı aylık 1144 lira. En çok da 7.5 katı yatırılabiliyor.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

-İsteğe bağlı sigorta giriş bildirgesiyle SGK'ya başvuruda bulunmak,

  • Her ay prim ödemek.

  • 18 yaşını doldurmuş olmak,

  • Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmakla birlikte, ay içinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak,

  • Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILAR SAĞLIK HİZMETİNDEN DE YARARLANABİLİR

İsteğe bağlı sigortalı olanlar sadece emeklilik haklarından değil, diğer çalışanlar gibi sağlık hizmetlerinden de yararlanıyor. Üstelik sadece kendileri değil, bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarına da bu hizmet sunuluyor.

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