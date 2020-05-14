Ev hanımlarına müjde! Bu 2 yöntemle emekli maaşına kavuşabilirsiniz...

Ev hanımlığı günümüzün en zor meslekleri arasında yerini alır. Tüm gün ev işleri ile uğraşan adeta evin içerisinde canla başla çalışan kadınlar emeklerinin karşılığını maddi olarak alamazlar. Üstelik maaş almamanın yanında herhangi bir sigorta girişi ya da adlarına prim ödemesi yapılmadığı için de emekli olmaları söz konusu değildir.

Ev hanımları için devlet tarafından sevindirici bir haber verildi. Bu habere göre; ev hanımlarının emekli olmasına imkan veren yöntemler açıklandı. Açıklanan yöntemler arasında vergisiz esnaflık ve isteğe bağlı prim ödemesi yerini aldı. İşte, karşınızda ev hanımlarının emekli olmasının yolunu açacak yöntemlere dair merak edilenler...

VERGİSİZ ESNAFLIK NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Günümüzde çoğu ev hanımı aile bütçesine katkıda bulunmak için evde kendi imkanlarıyla giyecek, yiyecek, süs eşyası, takı vb. ürünleri üretiyor. Kadınların bu el emekleri devlet kanalında karşılıksız kalmıyor. Ev hanımları vergi kanunda değerlendirilen esnaf muafiyeti maddesi ile büyük avantajlar elde ediyorlar.

Motorlu taşıt kullanmamak şartıyla, herhangi bir iş yeri açmadan evde ek işçisi olmadan üretim yapan kadınlar vergisiz esnaf olarak değerlendirmeye alınır. Bu kişilerin ilgili vergi dairelerine başvurmaları durumunda esnaf muafiyeti belgesi alması mümkündür. Belge ile SGK'ya başvuruda bulunan kadınlar 24 gün prim ödeyerek 30 gün üzerinden sigortalı olarak değerlendirilir. Böylece ev hanımlarının herhangi bir toplu ödeme yapmadan emekli olmasına izin verilir.