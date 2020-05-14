Ev hanımlarına müjde! Bu 2 yöntemle emekli maaşına kavuşabilirsiniz...

Ev hanımlığı günümüzün en zor meslekleri arasında yerini alır. Tüm gün ev işleri ile uğraşan adeta evin içerisinde canla başla çalışan kadınlar emeklerinin karşılığını maddi olarak alamazlar. Üstelik maaş almamanın yanında herhangi bir sigorta girişi ya da adlarına prim ödemesi yapılmadığı için de emekli olmaları söz konusu değildir.
Ev hanımları için devlet tarafından sevindirici bir haber verildi. Bu habere göre; ev hanımlarının emekli olmasına imkan veren yöntemler açıklandı. Açıklanan yöntemler arasında vergisiz esnaflık ve isteğe bağlı prim ödemesi yerini aldı. İşte, karşınızda ev hanımlarının emekli olmasının yolunu açacak yöntemlere dair merak edilenler...
Günümüzde çoğu ev hanımı aile bütçesine katkıda bulunmak için evde kendi imkanlarıyla giyecek, yiyecek, süs eşyası, takı vb. ürünleri üretiyor. Kadınların bu el emekleri devlet kanalında karşılıksız kalmıyor. Ev hanımları vergi kanunda değerlendirilen esnaf muafiyeti maddesi ile büyük avantajlar elde ediyorlar.
Motorlu taşıt kullanmamak şartıyla, herhangi bir iş yeri açmadan evde ek işçisi olmadan üretim yapan kadınlar vergisiz esnaf olarak değerlendirmeye alınır. Bu kişilerin ilgili vergi dairelerine başvurmaları durumunda esnaf muafiyeti belgesi alması mümkündür. Belge ile SGK'ya başvuruda bulunan kadınlar 24 gün prim ödeyerek 30 gün üzerinden sigortalı olarak değerlendirilir. Böylece ev hanımlarının herhangi bir toplu ödeme yapmadan emekli olmasına izin verilir.
İsteğe bağlı sigorta prim ödemesi ile ev hanımlarının emekli olmasına imkan verilir. Ev hanımlarının SGK'ya başvurarak kendi adlarına sigorta primlerini ödemesi anlamına gelen isteğe bağlı sigortalılık için 9000 prim günü şartının tamamlanması gerekir. Eğer kişiler emekliliği hak etmeden önceki 3.5 yılda sigortalı olarak bir iş yerinde çalışırsa 9000 günlük sigorta primi, 7200 güne çekilir. 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar ise; 5400 gün prim ödemesi şartını tamamlayarak 63 yaşında emeklilik maaşını elde ederler.
Ev hanımlarının her ay olacak şekilde düzenli bir geliri olmaması gerekir. Başka bir ifadeyle kadınların sigortalı olarak bir işte maaşlı çalışmıyor olması gerekir.
Sigortayı zorunlu hale getiren işlerde çalışılmamalıdır.
Yaptığı işlerde gelir vergisinden muaf olduğunun alınan esnaf muafiyeti belgesi ile ispat edilmesi şarttır.
Ev hanımlarının SGK bünyesinde herhangi bir maaş (ölüm aylığı, dul veya yetim aylığı, emekli maaşı vb.) almaması gerekir.
Ev hanımlarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşından büyük olmaları istenir.
Ev hanımlarını yakından ilgilendiren isteğe bağlı sigortalılık ödemesine ilişkin prim miktarı oldukça merak edilmektedir. Prim ödemesine dair tutar ödemenin yapılacağı sene düzenlenen brüt asgari ücret üzerinden hesaplanır. Buna göre; isteğe bağlı sigortalılık prim ödemesinin taban tutarı asgari ücretin %32'si; tavan ücreti ise %32'sinin 7.5 katı olarak belirlenmiştir.
2020 yılı içerisinde en düşük isteğe bağlı sigorta primi ödemesi 941.76 TL; en yüksek ödeme ise 7.063,2 TL olarak belirlenmiştir.
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