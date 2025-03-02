Donald Trump, XRP, Solana ve Cardano'nun ABD'nin kripto rezervine dahil edileceğini açıkladı

Donald Trump, Truth Social'dan ABD stratejik kripto rezervi planlarını duyuran Trump kripto rezervini güçlendirmek için rezervlere XRP, SOL ve ADA'yı dahil ettiğini belirtti.

Trump "Biden Yönetimi tarafından yıllarca süren yozlaşmış saldırıların ardından ABD kripto rezervi bu kritik sektörü yükseltecek. Bu nedenle Dijital Varlıklara ilişkin kararnamem, XRP, SOL ve ADA’yı içeren bir Kripto Stratejik Rezervi için Başkanlık Çalışma Grubu’nun ilerlemesini sağladı. ABD’nin kripto başkenti olmasını sağlayacağım. Amerika'yı yeniden harika yapacağız" açıklamasını yaptı.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır