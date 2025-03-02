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Fabrikada perde ve kumaş üretirken o gelişme dikkatini çekti! Boş alanda yapmaya başladı... Çevre illere satıyor

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
02.03.2025 14:54
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Tekirdağ'da yaşayan 39 yaşındaki girişimci Gamze Çapkınoğlu, perde ve kumaş ürettikleri fabrikanın içerisinde kurduğu tesiste topraksız tarımla marul yetiştirerek çevre illere satıyor. Çapkınoğlu, "1992 yılından bu yana fabrikada perde ve giyimlik kumaş üzerine üretim yapılıyor. Daha sonra dünyada tarım teknolojilerinde olan gelişmeler dikkatimizi çekti. Türkiye'de bu teknolojileri takip eden bir firmayla anlaştık ve tesisi kurma kararı aldık" dedi.

Fabrikada perde ve kumaş üretirken o gelişme dikkatini çekti! Boş alanda yapmaya başladı... Çevre illere satıyor

Tekirdağ'da Gamze Çapkınoğlu, tekstil fabrikasında topraksız tarımla marul yetiştiriyor! Çapkınoğlu, tarım teknolojilerine olan merakı dolayısıyla, perde ve kumaş üretimi yaptıkları fabrikanın boş olan bir bölümünde topraksız tarım yapmaya karar verdi. Gerekli hazırlıkları yaparak tesisi kuran Çapkınoğlu, marul üretimine başladı.

AA-20250302-37216428-37216420-TEKSTIL_FABRIKASINDA_TOPRAKSIZ_TARIMLA_MARUL_YETISTIRIYOR

MARUL YETİŞTİRİCİLİĞİNDE 11 KİŞİYİ İSTİHDAM EDİYOR

Çapkınoğlu, AA muhabirine, kurduğu tesis ile sanayicilerin aynı zamanda tarımsal üretim de yapabileceğini gösterdiğini söyledi.

AA-20250302-37216428-37216421-TEKSTIL_FABRIKASINDA_TOPRAKSIZ_TARIMLA_MARUL_YETISTIRIYOR

Bir girişimci olarak üretmenin çok değerli olduğunu anlatan Çapkınoğlu, "Kullandığımız teknolojinin hepsi yerli. Bizim de amacımız, ülkemizin tarımda hak ettiği yere gelmesi için çalışmak." dedi.

AA-20250302-37216428-37216422-TEKSTIL_FABRIKASINDA_TOPRAKSIZ_TARIMLA_MARUL_YETISTIRIYOR

Çapkınoğlu, topraksız tarım tesisinde 11 kişiyi istihdam ettiğini belirtti.

AA-20250302-37216428-37216424-TEKSTIL_FABRIKASINDA_TOPRAKSIZ_TARIMLA_MARUL_YETISTIRIYOR

Türkiye'de tarım teknolojilerinin son dönemde oldukça geliştiğini ifade eden Çapkınoğlu, "1992 yılından bu yana fabrikada perde ve giyimlik kumaş üzerine üretim yapılıyor. Daha sonra dünyada tarım teknolojilerinde olan gelişmeler dikkatimizi çekti. Türkiye'de bu teknolojileri takip eden bir firmayla anlaştık ve tesisi kurma kararı aldık." diye konuştu.

AA-20250302-37216428-37216423-TEKSTIL_FABRIKASINDA_TOPRAKSIZ_TARIMLA_MARUL_YETISTIRIYOR

Çapkınoğlu, girişimcilere teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeleri tavsiyesinde bulundu.

AA-20250302-37216428-37216425-TEKSTIL_FABRIKASINDA_TOPRAKSIZ_TARIMLA_MARUL_YETISTIRIYOR

Fabrika içerisinde kurduğu tesiste üretimini arttıracağını vurgulayan Çapkınoğlu, "13 dekar kapalı alanı bulunan fabrikamızın bir dekarına bu tesisi kurduk. 650 metrekaresinde üretim yapmaktayız. 2024'te tesisin kurulumu bitti. Kasım ayından beri İstanbul başta olmak üzere çevre illere satış yapmaktayız. Günde 3 bin ürün çıkarıyoruz. Bu bir başlangıç, hedefimiz 4 bine kadar çıkmak." ifadelerini kullandı.

Çapkınoğlu, kurduğu tesisle diğer sanayicilere örnek olmak için çaba sarf ettiğini dile getirdi.

AA-20250302-37216428-37216426-TEKSTIL_FABRIKASINDA_TOPRAKSIZ_TARIMLA_MARUL_YETISTIRIYOR

Topraksız tarımla verimli, hijyenik, kontrollü ve tasarruflu bir tarım yapılabileceğini ifade eden Çapkınoğlu, şunları kaydetti:

"Bu tesise doğada yapılan tarıma göre yüzde 95 daha az su kullanıyoruz. Bir marul üretebilmek için 200 mililitre su harcıyoruz. Dışarıda aynı miktarda ürün alabilmek için bunun yaklaşık 30 katı kadar bir alana ihtiyacımız var. Kapalı bir alanda olduğu için burada olumsuz hava koşulları veya zararlılardan bitkinin etkilenmesi söz konusu olmuyor. Zirai ilaç kullanımı olmadığından toprağımızı ve besinlerimizi de kirletmiyoruz." (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
marul Tekirdağ fabrika tarım
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