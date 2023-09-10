Ev sahibi-kiracı anlaşmazlığındaki "2 milyonluk 'tahliye' teklifi" iddiası olay yarattı! "Sadece şaşırdık" diyerek gerçeği açıkladı

İstanbul Bebek'te denize sıfır dairesi olan ev sahibinin, kiracısına evinden çıkması için 2 Milyon TL verdiği iddiası sosyal medyada gündem yarattı. Söz konusu iddialar üzerine Show Haber'e konuşan kiracı Murat Sönmez, haberlerin gerçek olmadığını söyledi.

KİRACI, SÖZ KONUSU İDDİALARI YALANLADI

"Bu haberlerin tamamı asılsızdır. İş dünyasında olan insanlarız. Bu tür haberlerin çıkması hiç hoş değil. Sadece şaşırdık" diyen Sönmez, bu rakamların kendileri için ufak rakamlar olduğunu söyledi.

3 yıldır aynı evde oturduklarını belirten Sönmez, kimsenin verdiği kirayı bilmek zorunda da olmadığını belirtti.

"YASAL SÜRECİ DERHAL BAŞLATTIK"

Sönmez'in avukatı Fatih Marangoz da yaptığı açıklamada "Müvekkilim tekstil ve inşaat alanında faaliyet gösteren, ülkemizin tanınmış iş insanlarından biridir. Konuya ilişkin her türlü yasal süreci derhal başlattık" dedi.

EV SAHİBİ SORULARI YANITLAMADI

İddiaların diğer odağındaki ev sahibi ise yurt dışında olduğu gerekçesiyle soruları yanıtlamak istemedi.



