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Ev sahibi-kiracı anlaşmazlığındaki "2 milyonluk 'tahliye' teklifi" iddiası olay yarattı! "Sadece şaşırdık" diyerek gerçeği açıkladı

10.09.2023 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek ev kiraları, yapılan fahiş zamlar derken ev sahipleri ile kiracılar son günlerde sürekli karşı karşıya gelmeye başladı. Evini daha yüksek fiyatla kiraya vermek isteyen ev sahipleri kiracılarını evden çıkarmak için her türlü yolu denerken, İstanbul'daki "2 milyonluk tahliye teklifi" iddiası gündem yarattı. Sosyal medyada hızla yayılan iddiaların odağındaki kiracı ise gerçeği açıkladı.

Ev sahibi-kiracı anlaşmazlığındaki "2 milyonluk 'tahliye' teklifi" iddiası olay yarattı! "Sadece şaşırdık" diyerek gerçeği açıkladı

İstanbul Bebek'te denize sıfır dairesi olan ev sahibinin, kiracısına evinden çıkması için 2 Milyon TL verdiği iddiası sosyal medyada gündem yarattı. Söz konusu iddialar üzerine Show Haber'e konuşan kiracı Murat Sönmez, haberlerin gerçek olmadığını söyledi.

KİRACI, SÖZ KONUSU İDDİALARI YALANLADI

"Bu haberlerin tamamı asılsızdır. İş dünyasında olan insanlarız. Bu tür haberlerin çıkması hiç hoş değil. Sadece şaşırdık" diyen Sönmez, bu rakamların kendileri için ufak rakamlar olduğunu söyledi.

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3 yıldır aynı evde oturduklarını belirten Sönmez, kimsenin verdiği kirayı bilmek zorunda da olmadığını belirtti.

"YASAL SÜRECİ DERHAL BAŞLATTIK"

Sönmez'in avukatı Fatih Marangoz da yaptığı açıklamada "Müvekkilim tekstil ve inşaat alanında faaliyet gösteren, ülkemizin tanınmış iş insanlarından biridir. Konuya ilişkin her türlü yasal süreci derhal başlattık" dedi.

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EV SAHİBİ SORULARI YANITLAMADI

İddiaların diğer odağındaki ev sahibi ise yurt dışında olduğu gerekçesiyle soruları yanıtlamak istemedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kiracı ev sahibi

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