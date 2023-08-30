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Ev sahibi ve kiracılar için yeni dönemin detayları netleşti! Kirada arabuluculuk 1 Eylül’de resmen başlıyor: 3+1 detayına dikkat!

30.08.2023 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi 1 Eylül itibarıyla resmen başlıyor. Bundan böyle uyuşmazlıklarda önce arabulucunun yolu tutulacak. Karar en geç 4 haftada çıkacak. Peki arabuluculuk ücretini kim ödeyecek? Kira anlaşmazlıklarında arabulucu dönemi nasıl işleyecek? İşte detaylar...

Ev sahibi ve kiracılar için yeni dönemin detayları netleşti! Kirada arabuluculuk 1 Eylül’de resmen başlıyor: 3+1 detayına dikkat!

Kira uyuşmazlıklarında yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor. Kira tespit, tahliye, uyarlama, kontrat kaynaklı sorunlar, taşınmaz paylaşımı, kat mülkiyetinden kaynaklı uyuşmazlıklar, aidata ilişkin davalar zorunlu arabuluculuk sürecine tabi olacak. İhtilafların tamamı önce arabulucuya gitmek zorunda olup, daha sonra dava açılabilecek.

BAŞVURU NEREYE YAPILACAK?

Arabuluculuk sürecini davayı açmak isteyen taraf başlatacak. Başvurular dava açılacak yetkili mahkemenin bulunduğu adliyedeki arabuluculuk bürosuna yapılacak. Eğer o mahkemede büro kurulmadıysa yetkilendirilen sulh hukuk mahkemelerine başvurulabilecek.

EMLAK (5)

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Adliyedeki arabulucu bürosuna başvuru yapıldıktan sonra taraflarla ayrı ayrı görüşülerek uyuşmazlığa ilişkin bilgi alınacak. Ardından taraflarla bir toplantı gerçekleştirilecek. Tarafların menfaatlerine uygun çözüm bulunması halinde arabulucu ve tarafların katılımıyla hazırlanan anlaşma tutanağı imzalanacak. Bu tutanak mahkeme ilamı niteliği taşıyacak. Arabulucuda uzlaşma sağlanamazsa dava açılabilecek.

ÜCRETİ KİM ÖDEYECEK?

Başvuruda ve 2 saate kadar görüşmelerde ücret yok. Bu sürenin üzerindeki görüşmelerde asgari ücret tarifesine göre hesaplanacak tutar taraflardan eşit olarak alınacak. Dava açılması halinde Adalet Bakanlığı'nın ödediği 2 saate kadar olan ücret, davada haksız çıkan tarafa yargılama gideri olarak ödetilecek. Görüşmeye taraflardan birinin katılmaması durumunda uzlaşmazlık tutanağı katılan tarafla beraber düzenlenecek. Dava açılması durumunda katılmayan taraf ister haklı ister haksız çıksın arabulucu ücreti ve yargılama giderinin tamamını ödemek zorunda olacak.

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HANGİ UYUŞMAZLIKLARDA ARABULUCU ZORUNLU?

Kira tespit, tahliye, uyarlama davaları, kiracı ve mal sahibinin kira sözleşmesi kaynaklı ihtilafları arabuluculuk sürecine tabi olacak. Taşınır ve taşınmaz malların paylaştırılması, ortaklığın giderilmesine yönelik uyuşmazlıklar için de başvurulabilecek. Site, apartman yönetiminin aidat ödememe nedeniyle başlatacakları icra takibi, komşu hakkı, kat malikleri kurul kararına uymayanlar aleyhine açılacak davalar öncesinde de arabulucuya gidilmesi zorunlu.

3 HAFTA SÜRECEK

Konuya ilişkin CNN Türk’e değerlendirmelerde bulunan Avukat Çağla Gül Bulut, “Bu arabuluculukta da bağımsız, tarafsız bir ara bulucu tarafından süreç yürütülecek. İki tarafında taleplerini değerlendirecek. Ona göre bir karara bağlanacak. Burada bağımsız bir şekilde tarafsız bir şekilde ara bulucu eşliğinde müzakereler yapılacak. Bu müzakerelerin süresi de üç hafta olacak ek olarak da bir hafta uzatılabilir. Buradaki dediğiniz gibi amaç yargılamanın uzun sürmesi ve işte ara buluculukta ilkeler vardır. Kazan kazan ilkesi, yargılamanın yükünü azaltmak gibi, bu ülkeler doğrultusunda gelmiş olan bir sistem ara buluculuk sistemi” ifadelerini kullandı.


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