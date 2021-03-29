Ev sahipleri dikkat: Gelir vergisinde son tarih 31 Mart!

Gelir İdaresi Başkanlığı Şubat 2021 verilerine göre, ülkemizde 2 milyon 49 bin gayrimenkul sermaye iradı mükellef sayısı bulunuyor. 2020 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi ve ilk taksit ödemesinde süre 31 Mart Çarşamba günü doluyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “2020 yılında tahsil ettikleri kira bedeli konutlarda 6 bin 600 TL, işyerlerinde ise 49 bin TL ve üzerinde olan mükelleflerin 31 Mart tarihine kadar beyannamelerini vermeleri ve ilk taksit ödemelerini yapmaları gerekiyor. Konutlardan elde edilen kira gelirleri süresinde beyan edilmediği ya da eksik beyan edildiği idarece tespit edilir ise, bu istisnadan yararlanılamıyor” dedi.

'GERÇEK GİDER YÖNTEMİ DAHA AVANTAJLI OLABİLİR'

Gerçek giderde birçok giderin vergiden düşülebildiğini belirten Özelmacıklı “Örneğin kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için ödenen idare, tadilat, onarım, sigorta giderleri, kiraya verilen taşınmaz için kredi çekildi ise harcanan borçların faiz giderleri, konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin yüzde 5’i hatta sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli gerçek giderde düşülebilen kalemler arasında yer alıyor. Ayrıca yıllık beyannameye dahil edilen gelirlerden düşülebilen eğitim, sağlık, sponsorluk, bağış ve yardımlar gibi birçok da indirim söz konusu olabiliyor. Götürü gider yöntemi seçildiği takdirde ise istisna sonrası sadece yüzde 15 tutar indirilebiliyor” diye konuştu.