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Ev sahipleri pişman! 'Kira fiyatları geri çekilmeye başladı' diyerek duyurdu: Önümüzdeki dönemde...

01.08.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de başta İstanbul'da olmak üzere vatandaşlar yüksek kiralardan şikayetçi durumda. İstanbul'daki yüksek kira fiyatlarıyla ilgili konuşan İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, evini yüksek rakamlardan kiraya veren mülk sahiplerinin önemli kısmının pişman olduğunu belirtti. "Ev sahipleri '10 bin liraya vereceğime 6-7 bin lira olsun ama zamanında ödesin' diyor" diyen Aşa, kiraların mevcut fiyatlardan yüzde 15-20 geri çekileceğini ifade etti.

Ev sahipleri pişman! 'Kira fiyatları geri çekilmeye başladı' diyerek duyurdu: Önümüzdeki dönemde...

Son zamanlarda vatandaşlar, özellikle İstanbul'da yüksek kiralardan şikayetçi. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, kira fiyatlarında yaşanan artış sonrası birçok ev sahibinin şikayetçi olduğunu ifade etti. "Özellikle sadece kira geliri olan ev sahipleri '10 bin liraya vereceğime 6-7 bin lira olsun ama zamanında ödesin' diyor. Ev sahiplerinde bu psikoloji hakim olmaya başladı." diyen Aşa, "Önümüzdeki dönemde, mevcut fiyatlardan, yüzde 15-20 geriye çekileceğini düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

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"İNSANLARIN GELİRLERİ AYNI DÜZEYDE ARTMADI"

Sektör temsilcileri, son zamanlarda ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan bazı sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Aşa, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, kira fiyatlarında son dönemlerde yaşanan artışlarından bahsederek, insanların gelirlerinin aynı düzeyde artmadığını söyledi.

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Şu anda İstanbul'da istenen kiraların ödenemeyecek düzeyde olduğuna dikkati çeken Aşa, "Çünkü kiracı profili belli. 10-15 bin lira kira ödemek kolay değil. Bunun üzerine su, elektrik ve doğal gaz faturalarını koyduğunuz zaman içinden çıkılamayacak hal alıyor. Bunu herkes karşılayamaz." diye konuştu.

Aşa, birçok mal sahibinin mahkemelik ve icralık olduğunu kaydederek, "Hatta eve zarar verip habersiz konuttan çıkan kiracılar var. Kiracılar ile ev sahipleri arasında ciddi kavgalar var." ifadelerini kullandı.

"EV SAHİPLERİNİN ÖNEMLİ BİR KISMI PERİŞAN"

"Son dönemde yüksek gelir hevesiyle aşırı zam yaparak evini kiraya veren ya da mevcut kontratını yüksek rakamla yenileyen mülk sahiplerinin önemli kısmı pişman." diyen Aşa, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çünkü ilk 4-5 ay güzel gidiyor ancak sonraki aylarda ödemelerin zamanında yapılamadığı görülüyor. Bu nedenle mal sahiplerinin önemli kısmı pişman oluyor. Özellikle sadece kira geliri olan ev sahipleri '10 bin liraya vereceğime 6-7 bin lira olsun ama zamanında ödesin' diyor. Ev sahiplerinde bu psikoloji hakim olmaya başladı."

"YÜZDE 15-20 GERİ ÇEKİLECEK"

Nizameddin Aşa, son dönemde kiralık konut talebinde azalma yaşandığını, evlerde kiralık afişlerinde artış görüldüğünü söyledi.

Aşa, "Bunlar arzın artacağına işarettir. Olağanüstü değişimler olmazsa kiralarda düşüş bekliyoruz. Kiralarda hafif hafif geri çekilme başladı. Önümüzdeki dönemde, mevcut fiyatlardan, yüzde 15-20 geriye çekileceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"TAHLİYE DAVALARI ARTTI"

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özcan da daha önce mülk sahiplerini, "önemli olan yüksek kira almak değil, tahsilatı sürdürülebilir şekilde düzenli yapabilmek." şeklinde uyardıklarını anımsattı.

Yüksek rakamlarla tuttuğu evin kirasını ödeyemeyenlerin olduğunu dile getiren Özcan, "Çünkü son aylarda (kira tahsilatı yapılamadığı için) tahliye davalarında artışlar yaşanıyor. Bazı ev sahiplerinin pişman olduklarını duyuyoruz." diye konuştu.

Özcan, şu anda kira artışlarında durgunluk yaşandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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İstanbul
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