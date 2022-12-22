Evcil hayvanı olanlar dikkat! Son tarih 31 Aralık... Yapmayana ceza var

Evcil kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takılarak kimliklendirilip, kayıt altına alınması uygulaması için son günler yaklaştı. Yasa gereği yıl sonuna kadar evcil hayvanına çip taktırmayan kişiler para cezası ödeyecek.

1 MİLYONA YAKLAŞTI

1 Ocak 2021'de başlayan uygulama kapsamında şimdiye kadar ülke genelinde 543 bin 846 kedi, 406 bin 951 köpek ve 16 gelincik olmak üzere toplam 950 bin 813 adet ev hayvanı kimliklendirilerek kayıt altına alındı.

BAŞVURU YAPANA CEZA YOK

Bazı veterinerler ise mikroçip bulmakta zorluk yaşadıklarını belirtiyor. Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama yapıldı.

Kayıt işlemlerinde yaşanan problemlere değinilen açıklamada "Güçlüklerin aşılabilmesi için, ev hayvanı sahipleri 31 Aralık 2022 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerimize "Beyanname" ile müracaat etmeleri halinde, mikroçip uygulaması ve kayıt işlemi takip eden süreçte herhangi bir cezai işlem uygulanmadan tamamlanabilecektir" denildi.

Açıklamada ayrıca 6 aydan küçük hayvanların da 31 Aralık sonrası kimliklendirilerek kayıt altına alınabileceği belirtildi.

ÇİP TAKTIRMAYANLARA PARA CEZASI

31 Aralık 2022 tarihine kadar kedi, köpek ve gelinciklerine çip taktırmayanlara 5199 sayılı kanun gereği para cezası uygulanacak.

Para cezası 3 bin 642 lira olarak uygulanacak.

