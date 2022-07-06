Evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2022 Evde bakım maaşı yattı mı, ödemesi yatan iller hangileri?

Yeni asgari ücretin duyurulmasının ardından değişen ödemelerden olan evde bakım maaşının ne kadar olduğu merak edildi. Evde bakım maaşı da asgari ücret sonrası artış yaşadı. Asgari ücret ek zammı 5 bin 500 olmuştu. Peki evde bakım maaşı ne kadar oldu?

2022 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Evde bakım maaşı, asgari ücrete Temmuz ayı ek zammının ardından 2 bin 706 TL'den, 3 bin 340 TL'ye yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili ise şu açıklamada bulundu; "Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir." dedi.

EVDE BAKIM MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELER?

-Engelli olan vatandaşın sağlık raporunda “ağır engelli’’ kısmının işaretli olması gerekmektedir.

-Eve girmekte olan her türlü gelirin toplanmalı ve kişi sayısına bölünmesinde, kişi başı gelirin asgari ücretin üçte ikisinin altında gelir elde edilmelidir. Bu miktar 2019 senesi için 1219.35 liradır. Bu miktarın eşiti ya da üzerinde rakam çıktığında evde bakım maaşı bağlanamamaktadır.

-Sosyal hizmetler yetkililerinin yapacağı sosyal incelemede, engelli bireyin bakıma ihtiyacının olduğu tespit edilmelidir.



