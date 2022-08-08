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Evde bakım parası, engelli maaşı, yaşlı aylığı... O ödemelere de zam geldi! 2 bin 88 TL...

08.08.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüz binlerce kişinin yararlandığı ödemelerin yükseldiği açıklandı. Sosyal güvencesi olmayan, engelli, yaşlı, başkasının bakımına muhtaç olan her birey devlet koruması altına alınırken bu kişilere yapılan destek ödemelerinde önemli bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her ay düzenli olarak yapılan ödemenin 2 bin 88 liraya yükseldiği belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Evde bakım parası, engelli maaşı, yaşlı aylığı... O ödemelere de zam geldi! 2 bin 88 TL...

Yaşlı aylığı, engelli, evde bakım parası yüz binlerce kişi aldıkları destek ödemesi ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ederken Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ödemelerin yükseldiği ortaya çıktı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, ihtiyaç sahiplerine hem nakdi yardım hem de barınma ve gıda yardımı yapıyor. Bu desteklerden binlerce kişi yararlanıyor. Özellikle nakit destek çok talep görüyor. Annesi ya da babası olmayan (yetim) muhtaç çocuklar ile yüzde 40 ve üzeri engeli bulunanlara ile sosyal güvencesi olmayan yaşlılara Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bağladığı maaş son olarak 2 bin 88 liraya yükseldi. Muhtaç aylığı alan kişiler, maaşın yanı sıra sağlık hizmetinden de ücretsiz yararlanabiliyor.

ARANAN ŞARTLAR NELER?

Muhtaç aylığı bağlanacak kişinin, sosyal güvencesinin olmaması, herhangi bir gelir veya aylığının bulunmaması ve mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması gerekiyor. Ayrıca gelir getirici taşınır ve taşınmaz malının (ev gibi) bulunmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin muhtaç aylığı miktarını (2.088 lira) geçmemesi şartı da var.

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BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Muhtaç aylığı talebinde bulunan kişiler, başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra engelli ise engelini belirten sağlık kurulu raporunu ekleyerek, ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabilir. Ayrıca genel müdürlüğün internet sitesi (vgm.gov.tr) üzerinden de başvuru yapılıyor. Aynı aileden sadece bir kişiye aylık bağlanabiliyor. Muhtaç aylığının kaç kişiye verileceği vakıfların bütçesine göre belirleniyor.

GIDA KOLİSİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün gereksinim sahiplerine sunmuş olduğu yardım hizmetlerinden biri de kuru gıda yardımı. İçerisinde 15 kalem ürünün olduğu kuru besin kolisi, sosyal güvencesi olmayan, hane geliri net asgari ücretten fazla olmayan, 65 yaşını tamamlamış muhtaç vatandaşlara veriliyor. Bu yardım 81 ilde gerçekleşiyor. Bunun için de Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne başvurmak yeterli.

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HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Maaşın ödenemeyeceği bazı durumlar da var. Bunlar şöyle:

-Aylık alanın vefatı
-Muhtaçlığın ortadan kalkması ya da kişinin bakım altına alınması
-Yetim erkek çocuğun 18, yükseköğrenimde ise 25 yaşını tamamlaması
-Aylığın aralıksız 3 ay alınmaması halinin tespitini takip eden ay başından itibaren aylıklar kesilir.

BURS DA VERİYOR

Vakıflar Genel Müdürlüğü hem ortaöğretim hem de yükseköğrenim programlarında kayıtlı olan gereksinim sahibi öğrencilere burs yardımı yapmaktadır. Ortaöğretim yardımı aylık 200 lira, yükseköğrenim yardımı ise aylık 650 liradır.

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Anahtar Kelimeler:
engelli maaşı evde bakım maaşı yaşlılık aylığı
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hasta olan birine bakım için bu çok yetersiz bir tutar. beslanmesine mi, bezine mi neyine yetecek?
Allah kimseyi devlete muhtaç etmesin. Hatta kimseye muhtaç etmesin tabiki

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