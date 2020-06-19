FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Evden çalışarak aylık 2000 TL’den fazla kazanç elde edebilirsiniz! İşte o yöntemler...

Evden çalışarak aylık 2000 TL’den fazla kazanç elde edebilirsiniz! İşte o yöntemler...

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.06.2020 14:33 | Son Güncelleme

Teknolojinin gelişmeye başlaması ile birlikte evden kazanç elde edebileceğiniz birçok farklı yeni iş sahaları ortaya çıktı. Özellikle koronavirüs salgısını sonrasında; home office ve freelance gibi kavramlar iş hayatının esnek ve güvenli olarak evlerden yürütülmesini sağladı. İşte evden para kazanmanın yolları…

Evden çalışarak aylık 2000 TL’den fazla kazanç elde edebilirsiniz! İşte o yöntemler...

Günümüzde evden de kazanç edebilmenin yolları oldukça kolaylaştı. İnternet ve sosyal medyanın yaygın kullanılmaya başlamasıyla birlikte evden para kazanmanın yolları da çeşitlendi. Siz de bu iş olanaklarından size uygun olanı tercih ederek istediğiniz kazancı evinizden çıkmadan da elde edebilirsiniz. İşte ister firmalar ile isterseniz de freelance olarak para kazanabileceğiniz iş imkanları…

ONLİNE ÖĞRETMENLİK

Öğretmenlik yapabilmeniz için illa bir okulda veya bir firmada eğitim vermenize gerek yok. Eğer öğretmeyi seviyorsanız ister matematik olsun isterseniz de beslenme danışmanlığı olsun iyi olduğunuzu düşündüğünüz herhangi bir konuda online olarak ders verebilirsiniz. Online olarak yapacağınız derslerde saatte 100 liraya kadar kazanabilir ve aylık kazancınızı verdiğiniz eğitimlere göre siz belirleyebilirsiniz.

YEMEK YAPMAK

Yemek pişirmeyi biliyorsanız ve çevrenizdeki insanlar tarafından sürekli övgü dolu geri dönüşler alıyorsanız bu yeteneğinizi herhangi bir sermayeye ihtiyaç duymadan evden çalışabileceğiniz bir işse dönüştürebilirsiniz. Tek yapmanız gereken ne tür yemekler yapacağınıza karar vermek ve küçük çaplı pazarlama stratejisi ile isminizin kulaktan kulağa yayılmasını sağlamak... Ne kadar çok insan tarafınızdan duyulursanız o kadar iş yaparsınız. Bu işi yapanların kazançlarını baz alacak olursak aylık 700 TL’den 2000 TL’ye kadar kazanmanız mümkündür.

METİN YAZARLIĞI

Evden para kazanmanız için bir sonraki önerimiz ise metin yazarlığı. Özellikle yazmayı, okumayı ve araştırmayı seviyorsanız bu iş sizin için harika bir seçenek olacaktır. Bu sektörün amacı okuyucuları yazmanız istenen konuda bilgilendirmek ve bunun için içerik yazımı yapılmasıdır. Farklı sektörlerde yazma imkanı bulabileceğiniz metin yazarlığı, farklı konular hakkında bilgi sahibi olabilmeniz için harika bir seçenektir. Maaşı sektörden sektöre değişse de metin yazarlarının günlük kazançları 50-100 TL arası aylık kazançları ise sıkı bir çalışma ile 3000 TL’yi bukabilir. Burada her şey sizin elinizde!

SOSYAL MEDYA YÖNETİCİLİĞİ

Böyle iş mi olur diye sakın düşünmeyin! Sosyal medya hesaplarını ve etkinlikleri istenilen şekilde yönetmeniz için çok iyi miktarda paralar veren birçok işletme mevcuttur. Bu nedenle evden çalışmanız için bu iş çok güzel bir fırsat olabilir. Yapmanız gereken iş ise içerik planlama, içerikleri yönetme, marka itibarını ve imajını geliştirebilmek için sosyal medya ağlarında etkileşimi sürdürmektir. Bir sosyal medya yöneticisinin yıllık kazancı 40.000 TL, saat başına kazancı ise ortalama 180 TL’dir.

BLOG/ SATIŞ ORTAKLIĞI

Bir blog konusu bulmada sorun yaşamazsanız ve fikirlerinizi online olarak paylaşmak isterseniz bu işi tercih ederek evden çalışabilirsiniz. Blog yazabilmek için bilmeniz gerek doğru pazarlama stratejileri ve SEO’dur. Bu bilgilere sahip olduğunuzda blogunuzu arama sonuçlarında üst sıralara çıkarabilir, böylece kitlenizi büyüttükçe gelirinizi arttırabilirsiniz. Başarılı bir blogcu olduğunuzda saatte 100 TL ayda 18.000 TL’ye kadar kazanabilirsiniz. Ayrıca satış ortaklığı yaparak ürünleri ve hizmetleri kitlenize önererek de komisyon elde edebilirsiniz. Satış ortaklığı ile saatte 480 TL, ayda 8 bin TL kazanabilirsiniz.

MÜŞTERİ TEMSİLCİLİĞİ

Müşteri temsilciği evden çalışabileceğiniz bir diğer karlı yöntemdir. Müşteri temsilcisi olabilmek için ihtiyacınız olan 3 şey; internet bağlantısı, iyi bir laptop ve bir de kulaklık. Yapmanız gereken ise müşterilerin sorularını cevaplamak, şikayetleri ile ilgilenmek ve siparişleri işlemektir. Böylece saatte 100 TL kazanabilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Salgını ancak böyle yeneriz' dedi ve sıraladı... 'Salgını ancak böyle yeneriz' dedi ve sıraladı...
Türkiye'nin ilk yerli füze motoru test edildiTürkiye'nin ilk yerli füze motoru test edildi
Emekli maaşına bu durumlarda haciz...Emekli maaşına bu durumlarda haciz...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu duyurdu! Kimlik kartı, banka kartı ve ehliyet birleşiyor

Soylu duyurdu! Kimlik kartı, banka kartı ve ehliyet birleşiyor

Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama: Rakamlar artarsa...

Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama: Rakamlar artarsa...

Bakan duyurdu! Ödemeler bugün yapılacak

Bakan duyurdu! Ödemeler bugün yapılacak

Zam geliyor

Zam geliyor

Torba teklif kabul edildi!

Torba teklif kabul edildi!

Mahkemeden emsal karar!

Mahkemeden emsal karar!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

İŞKUR'dan işsiz kalan vatandaşlara 2354 TL maaş desteği!

İŞKUR'dan işsiz kalan vatandaşlara 2354 TL maaş desteği!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Bu markalardan uzak durun!

Bu markalardan uzak durun!

KYK borcunda erteleme ve indirim müjdesi! Eğer bunları yaparsanız...

KYK borcunda erteleme ve indirim müjdesi! Eğer bunları yaparsanız...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Ersoy açıkladı! Restoran ve kafeler için kredi desteği geliyor

Yeni kredi müjdesi! Pazartesi hayata geçiyor

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

UN Global Compact’in 20. yılında dünya liderlerini buluşturdu

UN Global Compact’in 20. yılında dünya liderlerini buluşturdu

2020'de ÖTV indirimi gelecek mi? Ucuz ikinci el araç için fırsat...

2020'de ÖTV indirimi gelecek mi?

Avrupa'nın en ucuz ülkesi Türkiye

Avrupa'nın en ucuz ülkesi Türkiye

Türkiye'nin ilk yerli füze motoru test edildi

Türkiye'nin ilk yerli füze motoru test edildi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.