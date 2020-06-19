Evden çalışarak aylık 2000 TL’den fazla kazanç elde edebilirsiniz! İşte o yöntemler...

Günümüzde evden de kazanç edebilmenin yolları oldukça kolaylaştı. İnternet ve sosyal medyanın yaygın kullanılmaya başlamasıyla birlikte evden para kazanmanın yolları da çeşitlendi. Siz de bu iş olanaklarından size uygun olanı tercih ederek istediğiniz kazancı evinizden çıkmadan da elde edebilirsiniz. İşte ister firmalar ile isterseniz de freelance olarak para kazanabileceğiniz iş imkanları…
Öğretmenlik yapabilmeniz için illa bir okulda veya bir firmada eğitim vermenize gerek yok. Eğer öğretmeyi seviyorsanız ister matematik olsun isterseniz de beslenme danışmanlığı olsun iyi olduğunuzu düşündüğünüz herhangi bir konuda online olarak ders verebilirsiniz. Online olarak yapacağınız derslerde saatte 100 liraya kadar kazanabilir ve aylık kazancınızı verdiğiniz eğitimlere göre siz belirleyebilirsiniz.
Yemek pişirmeyi biliyorsanız ve çevrenizdeki insanlar tarafından sürekli övgü dolu geri dönüşler alıyorsanız bu yeteneğinizi herhangi bir sermayeye ihtiyaç duymadan evden çalışabileceğiniz bir işse dönüştürebilirsiniz. Tek yapmanız gereken ne tür yemekler yapacağınıza karar vermek ve küçük çaplı pazarlama stratejisi ile isminizin kulaktan kulağa yayılmasını sağlamak... Ne kadar çok insan tarafınızdan duyulursanız o kadar iş yaparsınız. Bu işi yapanların kazançlarını baz alacak olursak aylık 700 TL’den 2000 TL’ye kadar kazanmanız mümkündür.
Evden para kazanmanız için bir sonraki önerimiz ise metin yazarlığı. Özellikle yazmayı, okumayı ve araştırmayı seviyorsanız bu iş sizin için harika bir seçenek olacaktır. Bu sektörün amacı okuyucuları yazmanız istenen konuda bilgilendirmek ve bunun için içerik yazımı yapılmasıdır. Farklı sektörlerde yazma imkanı bulabileceğiniz metin yazarlığı, farklı konular hakkında bilgi sahibi olabilmeniz için harika bir seçenektir. Maaşı sektörden sektöre değişse de metin yazarlarının günlük kazançları 50-100 TL arası aylık kazançları ise sıkı bir çalışma ile 3000 TL’yi bukabilir. Burada her şey sizin elinizde!
Böyle iş mi olur diye sakın düşünmeyin! Sosyal medya hesaplarını ve etkinlikleri istenilen şekilde yönetmeniz için çok iyi miktarda paralar veren birçok işletme mevcuttur. Bu nedenle evden çalışmanız için bu iş çok güzel bir fırsat olabilir. Yapmanız gereken iş ise içerik planlama, içerikleri yönetme, marka itibarını ve imajını geliştirebilmek için sosyal medya ağlarında etkileşimi sürdürmektir. Bir sosyal medya yöneticisinin yıllık kazancı 40.000 TL, saat başına kazancı ise ortalama 180 TL’dir.
Bir blog konusu bulmada sorun yaşamazsanız ve fikirlerinizi online olarak paylaşmak isterseniz bu işi tercih ederek evden çalışabilirsiniz. Blog yazabilmek için bilmeniz gerek doğru pazarlama stratejileri ve SEO’dur. Bu bilgilere sahip olduğunuzda blogunuzu arama sonuçlarında üst sıralara çıkarabilir, böylece kitlenizi büyüttükçe gelirinizi arttırabilirsiniz. Başarılı bir blogcu olduğunuzda saatte 100 TL ayda 18.000 TL’ye kadar kazanabilirsiniz. Ayrıca satış ortaklığı yaparak ürünleri ve hizmetleri kitlenize önererek de komisyon elde edebilirsiniz. Satış ortaklığı ile saatte 480 TL, ayda 8 bin TL kazanabilirsiniz.
Müşteri temsilciği evden çalışabileceğiniz bir diğer karlı yöntemdir. Müşteri temsilcisi olabilmek için ihtiyacınız olan 3 şey; internet bağlantısı, iyi bir laptop ve bir de kulaklık. Yapmanız gereken ise müşterilerin sorularını cevaplamak, şikayetleri ile ilgilenmek ve siparişleri işlemektir. Böylece saatte 100 TL kazanabilirsiniz.
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