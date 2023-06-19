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  4. Evden çıkmayan kiracısına saldıran da var eve zarar vermek için çöplüğe çeviren de... Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! Tarih belli oldu

Evden çıkmayan kiracısına saldıran da var eve zarar vermek için çöplüğe çeviren de... Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! Tarih belli oldu

19.06.2023 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 2 yıldır ülkenin en büyük sorunlarından biri de kiracılarla ev sahipleri arasında yaşanan krizler! Enflasyonla birlikte fırsatçılık da arttı. Dairelerin ortalama fiyatları her geçen gün giderek yükselişe geçti. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyükşehirlerde kiracılarla ev sahipleri arasındaki kavgalar arttı.

Evden çıkmayan kiracısına saldıran da var eve zarar vermek için çöplüğe çeviren de... Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! Tarih belli oldu

Geçtiğimiz sene kiracılarla ev sahipleri arasındaki sorunları çözme adına hükümetten %25 adımı gelmişti. Kira artış oranına %25 sınırı getirilmişti. Bu sınırın bitmesine günler kala vatandaşın gözü yeni düzenlemeye çevrildi! Fahiş kira artışı yapan ev sahiplerine hapis cezası yolda...

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KİRACI - EV SAHİBİ KRİZİNDE TARİH BELLİ OLDU

Hem seçim öncesi hem de seçim sonrası kira artış oranlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan hükümet yetkilileri %25 sınırının devam edeceğini belirtmişti. Düzenlemenin yasalaşması konusunda tarih merak ediliyordu.

YENİ SİSTEM 1 EYLÜL'DE DEVREYE GİRECEK

Kiracılar ile ev sahipleri arasındaki gerilimin mahkemeler dışında arabulucuda çözülmesi konusunda da adım atılmıştı. Yoğun davalar nedeniyle mahkeme süreleri de çok uzadı. Arabuluculuk düzenlemesi 1 Eylül 2023'te devreye girecek.
Piyasadaki rayiç bedelin üstünde kira isteyen ev sahipleri hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Konuyla ilgili daha önce açıklamalarda bulunan eski Bakan Murat Kurum, 'Kira sözleşme yenileme gününüz geldiğinde %25 üzerinden kiranızı yatırın. Aksi durum söz konusu olamaz' demişti...

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