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Evini alan da gidiyor, emekli olan da! Rekor göç o şehirde

TÜİK verilerine göre 2025'te emeklilik gerekçesiyle 11 bin 885 kişi il değiştirdi. İstanbul hem en fazla göç alan hem de en fazla göç veren il oldu.

Evini alan da gidiyor, emekli olan da! Rekor göç o şehirde

Türkiye'de emeklilik sonrası şehir değiştirenlerin sayısı geçen yıl 11 bin 885'e ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hazırlanan "İç Göç İstatistikleri"ne göre, emeklilik nedeniyle en fazla göç alan il İstanbul olurken, en fazla emekli göçü veren il de yine İstanbul olarak kayıtlara geçti.

TÜİK verilerine göre, 2025 yılında iller arasında toplam 2 milyon 475 bin 19 kişi göç etti. İller arası göçün nedenleri incelendiğinde eğitim, daha iyi konut ve yaşam koşulları ile hane veya aile fertlerinden birine bağımlı olarak gerçekleşen taşınmaların öne çıktığı görüldü.

Evini alan da gidiyor, emekli olan da! Rekor göç o şehirde 1

EMEKLİLERİN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ İL İSTANBUL

Türkiye'de geçen yıl 11 bin 885 kişi emeklilik nedeniyle şehir değiştirdi. Emeklilik nedeniyle en fazla göç alan il 1103 kişi ile İstanbul oldu. İstanbul'u 921 kişi ile Balıkesir, 828 kişi ile Ankara takip etti.

Emeklilik nedeniyle 2025 yılında en az göç alan iller ise 3 kişi ile Gümüşhane, 9'ar kişi ile Iğdır ve Siirt olarak belirlendi.

Evini alan da gidiyor, emekli olan da! Rekor göç o şehirde 2

EMEKLİ GÖÇÜNÜ EN FAZLA İSTANBUL VERDİ

Emeklilik nedeniyle en fazla göç veren il de İstanbul oldu. Kentte emekli olduktan sonra başka illere taşınan kişi sayısı 3 bin 344 olarak kaydedildi. Böylece emekli olduğu için şehir değiştiren yaklaşık her 3 kişiden biri İstanbul'dan ayrıldı.

Ankara'da emeklilik nedeniyle başka illere göç edenlerin sayısı 1080 olurken, İzmir'de bu sayı 694 olarak hesaplandı.

Emeklilik nedeniyle en az göç veren il 10 kişi ile Ardahan oldu. Bayburt'tan 18, Muş'tan ise 26 kişi emekli olduğu gerekçesiyle başka illere taşındı.

Evini alan da gidiyor, emekli olan da! Rekor göç o şehirde 3

EV SAHİBİ OLUNCA ŞEHİR DEĞİŞTİRENLER 60 BİNİ AŞTI

TÜİK verilerine göre, geçen yıl ev satın aldığı gerekçesiyle şehir değiştiren kişi sayısı 60 bin 22 oldu.

Ev aldığı için İstanbul'a göç edenlerin sayısı 8 bin 189 olurken, Ankara 6 bin 779 kişiyle ikinci sırada yer aldı. Kocaeli ise 2 bin 548 kişiyle, daha düşük nüfusa sahip olmasına rağmen İzmir'i geride bırakarak ev alanların en çok göç ettiği üçüncü il oldu.

Evini alan da gidiyor, emekli olan da! Rekor göç o şehirde 4

EN FAZLA GÖÇ VEREN İL DE İSTANBUL

Ev satın alma gerekçesiyle en fazla göç veren il 15 bin 135 kişi ile İstanbul olarak kayıtlara geçti. Aynı gerekçeyle Ankara'dan göç edenlerin sayısı 3 bin 172, İzmir'den göç edenlerin sayısı ise 2 bin 746 olarak belirlendi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Ankara Balıkesir İstanbul göç emeklilik tüik
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