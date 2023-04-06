EYT BAĞKUR primi düşecek mi, gün sayısı eşitlenecek mi? EYT’de Bağkur primi 7200 güne düşecek mi? 1800 günlük süre farkı kaldırılıyor

EYT Bağkur prim gün sayısı ile ilgili arama motorlarında yapılan sorgulamalar hız kazandı. Öte yandan EYT emekli maaşları Mart ayında işlemlerini tamamlayanlar için Nisan'da yatacak. Ayrıca Maaş bağlama işlemini tamamlayanlara birikmiş tutar ödemesi yapılıyor. Mevzuata göre mart ayında başvuranlar aslında 1 Nisan'dan itibaren emekli sayılıyor. İşte, küçük esnafın gündeminde yer alan EYT Bağkur prim gün sayısı ile ilgili merak edilenler...

EYT GÜN PRİM GÜN SAYISI DÜŞECEK Mİ?

EYT prim gün sayısı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Bilindiği üzere eski kanuna göre EYT’li Bağkur primi 5400 gündü. Fazladan Bağkur primi nedeniyle birçok Bağkurlu EYT'den faydalanamadı. Hal böyleyken Bagkurlu esnaflar prim borçlarının eşitlenmesini talep etti. Sabah’ın haberine göre Yasa teklifi için çalışmalar sürüyor.

EYT BAĞKUR PRİM GÜN SAYISI EŞİTLENECEK Mİ?

Bağkurlular için 9.000 prim günü şartı aranıyor. Çalışmaların sonuçlanmasının ardından 9.000 prim günü ile emekli şartı aranan Bağ-Kur’lular için tıpkı SSK’lı çalışanlar gibi 7.200 prim günü ile emekli olmasına imkan tanınacak. Yani gerekli prim gün sayısı SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek.

