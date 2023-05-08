EYT bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Nisan'da emekli olanları ilgilendiriyor! 2023 SGK EYT bayram ikramiyesi ödeme tarihi

Emekli maaşı bağlama işlemleri nisan ayında tamamlanan ve Ramazan Bayramı ikramiyesi alamayanlar için beklenen açıklama Sosyal Güvenlik Kurumu, tarafından yapıldı. Nisanda gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan, aylık başlangıç tarihi 30 Nisan'dan önce olanların bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu. İşte, EYT Bayram ikramiyesi ödeme tarihi...

EYT BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK, HANGİ TARİHTE?

EYT Ramazan Bayramı ikramiyeleri ile ilgili açıklamada bulunuldu.

Yapılan açıklamaya göre aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 9 Mayıs 2023 Salı günü hesaplara yatacak.

SGK'DAN RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

İşte EYT Ramazan Bayramı ikramiyeleri hakkında SGK'Dan yapılan açıklama:

"Nisan ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 9 Mayıs 2023 tarihinde ödenecektir"

