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EYT'de çoğu kimse bu hakkını bilmiyor! İkinci kez tazminat alma fırsatı... Emeklinin cebine girecek toplu para netleşiyor

10.10.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT düzenlemesi için gözler arık Meclis'e çevrildi. Milyonlarca vatandaş EYT düzenlemesini iple çekerken, yasa çıktıktan sonra emekli olup işinden ayrılacak olanlar şimdiden hesap yapmaya başladı. Kıdem ve ihbar tazminatları ile izin paralarının nasıl olacağı merak edilirken, işinden ayrılan emeklinin alacağı toplu paranın tablosu da ortaya çıktı. Öte yandan çoğu kişinin bilmediği ikinci tazminat hakkı da netleşti. İşte tüm detaylar...

EYT'de çoğu kimse bu hakkını bilmiyor! İkinci kez tazminat alma fırsatı... Emeklinin cebine girecek toplu para netleşiyor

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) merakla beklediği düzenlemede sona gelindi. Yaklaşık 4,5 milyonu bulan EYT mağdurlarının taleplerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı karşılık verdi. Önümüzdeki günlerde Meclis'e gelecek düzenleme için Bakan Bilgin sorunun çözümünde tek tip formülün gündemde olduğunu vurguladı. Aralık ayında son halini alarak yasalaşması beklenen düzenleme için geri sayım başlarken; EYT'den kimlerin yararlanacağı, kıdem ve ihbar tazminatları ile izin paralarının nasıl olacağı merak ediliyor. Yapılan açıklamalara göre ilk etapta 1.5 milyon kişinin emekli olacağı öngörülürken, kıdem tazminatları da yatırılacak.

İKİNCİ TAZMİNAT HAKKI!

Posta'da yer alan habere göre; EYT düzenlemesiyle emekli olan bir vatandaş, aynı veya farklı bir işyerinde yeniden çalışmaya başlarsa, ikinci tazminat hakkını da kazanıyor. Emekli olan SSK’lı (4A) çalışmaya devam etmek isterse, yasaya göre onun için 1 Ekim 2008 tarihi devreye giriyor.

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SGDP AYRINTISI

Bu tarihten önce işe başlamış veya emekli olmuş kişiler SSK’lı çalışmalarını sürdürmek isterse ya emekli aylıklarını kestirecek ya da sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi olarak çalışacak.

Emekli aylığını kestirmeden destek primine tabi olarak çalışmaya devam edenler, tekrar emekli olamıyor. Dolayısıyla ‘emeklilik gerekçesiyle’ tekrar kıdem tazminatı da alamıyor.

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YENİDEN EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERECEKLER

Fakat kişi; işten çıkarma, geçerli nedenle (maaşın geç ödenmesi, bulaşıcı hastalık ve mobbingpsikolojik baskı gibi zorlayıcı sebepler) sözleşme feshi gibi normal bir işçiyle aynı kurallara tabi olarak (aynı işyerinde en az 1 yılı tamamlamışsa) tazminat alabiliyor. Kıdem tazminatını sıfırladıktan sonra emekli maaşını kestirip çalışmaya devam eden emekliler ise yeniden emeklilik dilekçesi vererek, emeklilik sonrası sürelerin tazminatını almaya hak kazanıyor. Aynı işyerinde çalışılacaksa emekli olurken kıdem tazminatı hakkının çekilmesinde fayda var. Çünkü bu durumda ileride itilaf yaşanabiliyor.

EMEKLİ OLACAKLARIN İŞYERİNDE GEÇEN SÜREYE GÖRE ALACAKLAR PARA

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İHBAR TAZMİNATI ALACAKLAR MI?

Emeklilik hakkıyla kendisi işten ayrılanlar ihbar tazminatı alamazlar. Hatta cezai durum oluşmaması için emekli adayının emekli olup ayrılacağını belirlenen sürelerden önce işveren bildirmesinde fayda var.

Son dakika: EYT’de herkes bu detayı atlamıştı! 8 maddeye dikkat: Vergi ve prim yükü…EYT’de herkes bu detayı atlamıştı! 8 maddeye dikkat: Vergi ve prim yükü…

BİRİKEN İZİNLER NE OLACAK?

Biriken izinlerini kullanamayan bir emekli, bu günlerin parasını almak zorunda. Yani herhangi bir sebeple işten ayrılanlar veya çıkarılanlar izinlerin ücretini alır. zin parası hesabı genelde net ücrete göre yapılıyor. Brüt hesapta ise vergi ve prim kesintisi oluyor. Yasaya göre; izin zamanına denk gelen hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri yıllık izin süresinden düşülemiyor. Ayrıca, iznin kullanıldığını imzalı defter ve belgeyle işveren ispat etmek zorunda.

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Tazminat EYT emekli meclis
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