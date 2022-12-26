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EYT'de kritik gün! SGK adım adım paylaştı, e-Devlet ile başvurular...

26.12.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT düzenlemesi için kritik gün... Milyonlarca kişi gözünü bugün yapılacak Kabine Toplantısına çevirmişken, kritik toplantıda Bakan Bilgin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapması bekleniyor. EYT ile ilgili yeni gelişmeler vatandaşlar tarafından beklenirken SGK'dan dikkat çeken paylaşım geldi. İşte EYT ile ilgili haberin detayları...

EYT'de kritik gün! SGK adım adım paylaştı, e-Devlet ile başvurular...

Türkiye gündeminin en önemli konularından EYT'de vatandaşlar son durumu takip ediyor. EYT'de sigorta girişini öne çekmek isteyip, doğum ve askerlik borçlanmalarını ödeyecek vatandaşlara önemli uyarı geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan askerlik, doğum gibi hizmet borçlanmasının maliyetleri 1 Ocak 2023 itibariyle artacak. Öte yandan SGK'dan konu ile ilgili flaş adım geldi. Askerlik ve doğum borçlanmalarıyla ilgili başvurların e-Devlet üzerinden nasıl yapıldığını adım adım paylaştı.

e-devlet-para

E- DEVLETTEN EYT İÇİN ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?

EYT için askerlik ve doğum borçlanması yapacaklar için e-Devlet üzerinden işlemler şu şekilde ilerliyor:

-Öncelikle e- Devlet kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme giriş yapılır

-Arama çubuğuna 'borçlanma' yazarak arama yapılır

-Kişinin borçlanabileceği hizmet türkleri görüntülenir.

-Borçlanma yapılacak sekme seçilir.

  • Örneğin; askerlik borçlanması yapmak isteyen bir kişi,' 4A ya da 4B Askerlik Borçlanması Başvurusu' uygulaması üzerinden açılan ekrandan 'yeni başvuru' sekmesini tıklar. Sistem tarafından son sigortalılık statüsü ve askerlik durum bilgisi sorgulaması yapıldıktan sonra başvuru işlemine devam edilir.

-Kişi borçlanma tutarı beyan etmez, borçlanma tutarının hesabında dikkate alınacak kazancı belirler. Bir günlük borç tutarı, kişinin beyan ettiği günlük kazancın yüzde 32'sidir.

-Askerlik borçlanması yapmak istediği tarih aralığını seçer. Son olarak tebligat için adres bilgisi görüntülenir.

  • Kişi otomatik olarak gelen mernis adres bilgileri ile devam edebileceği gibi ayrıca bir adres bilgisi de beyan edebilir.

  • Başvurusu tamamlanan kişiye başvurusunun hangi üniteye yönlendirildiği bilgisi de verilir.

-Borçlanma başvurusu tamamlandıktan sonra başvuru ilgili üniteye yönlendirilir

  • Tahakkuk eden borç tutarı, kişinin belirlediği adrese gönderilmek üzere iadeli taahhütlü olarak postaya verilir.

  • Kişi tebliğ edilen borcu, borcun tebliğ edildiği tarihten bir ay içinde kurumun anlaşmalı olduğu bankalardan birine ödemelidir.

-Borcun tamamının yasal süreci içerisinde ödenmemesi halinde, ödenen miktara karşılık gelen süre sigortalılık olarak değerlendirilir.

-Belirtilen süre içerisinde tablği edilen borcu ödemeyenler ile borcun sadece bir kısmını ödeyenlerin kalan süreler için yeniden başvuru yapmaları gerekir.

-Kişi evrak takip sistemi üzerinden başvurusunun durumumu takip edebilir.


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