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EYT'de yeni bir gelişme daha! "Hukuksuzluk giderilecek"

03.11.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Reuters, hükûmetin Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için çalışmalar yaptığını bildirmişti. Bir açıklama da Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör'den geldi. Güngör açıklamasında durumu, hukuksuzluğun giderilmesi olarak yorumladı ve çalışmaların bir takım formüllerle birlikte başladığını belirtti.

Son zamanlarda başka doğal gaz, elektrik ve su olmak üzere birçok tüketim mallarına zam geldi. İngiliz haber ajansı Reuters, yeni gelen zamların ardından hükûmetin dar gelirli vatandaşlar ve emeklilikte yaşa takılanlar gibi dezavantajlı kişilerin gelir artışını destekleyen sosyal paketler hazırladığını bildirdi. Reuters'un iddiasını Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör de güçlendirdi.

Ahaber'e konuşan Güngör, EYT'lilere ilişkin şu açıklamayı yaptı:

EYT ÜZERİNE ÇALIŞILIYOR

EYT'lilerin durumunun düzeltilmesi hukuksuzluğun giderilmesi anlamına geliyor. Hükümet bununla ilgili çalışıyor. Bir takım formüller var. Maliyet hesabı var.

AYLIK MALİYETİ 2 MİLYAR LİRA

Aylık maliyetin 2 milyar lira olduğu belirtiliyor. Bunların hepsi masaya yatırılıyor. 6 milyon kişi EYT'i bekliyor. Hepsi hükümetin masasında.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Almanya ve Finlandiya gibi ülkelerdeki modeller inceleniyor. AK Parti'nin vekillerinin olduğu bir toplantı da yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatını da verdi. Bu mağduriyet giderilebilir.

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ZAM, TÜRK LİRASI'NIN DEĞER KAYBI GÜNDEMDE

Geçtiğimiz günlerde Reuters'a bilgi veren yetkililer yüzde 20'ye ulaşan enflasyon nedeniyle daha çok etkilenen dar gelirli ve dezavantajlı grupların üzerindeki baskıların azaltılmasının hedeflendiğini belirttiler. Değerlendirilen önlemler arasında enflasyonun üzerinde asgari ücret artışı, dar gelirliler için enerji faturalarında destek sağlanması ve SGK ödeneklerinde memur maaş artışları da yer alacak.

Yetkili, "Bütçede şu anda olması gerekenden biraz daha fazla sıkılık var. Şu anda yaklaşık %6'lık bir alan varken %1.5'e kadar düştü açığın/GSYH'ya oranı. Bunun biraz açılması lazım ki bu konuda adım atılacak" dedi ve ekledi:

Bu kapsamda asgari ücrette enflasyona bağlı olarak (ki belki üzerinde) bir artış ortaya konulacak. Bütçede dar gelirlilerin enflasyondan daha az etkilenmesi için neler yapılabilir bu konuda bir çalışma yapılıyor. Enerjide, SGK ödeneklerinde vs. alınabilecek yükler alınacak. Memur maaşlarına da hatırı sayılır bir zam yapılması gündemde olacak.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Öte yandan konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığından herhangi bir açıklama gelmedi.

Merkez Bankası geçtiğimiz iki ayda toplam 300 baz puan politika faizinde indirime gitmişti. Bu indirimlerle birlikte Türk Lirası'nda değer kaybı devam etti.

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