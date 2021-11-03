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2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Çarpıcı yüzde 35-40 zam tahmini

03.11.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılına girmemize son 2 ay kalmışken, milyonlarca asgari ücretli zam oranını büyük bir merakla bekliyor. Enflasyon rakamları dikkate alınarak yapılan hesaplamalarla şimdiden rakamlar tahmin edildi. Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör milyonların merakla beklediği asgari ücrete ilişkin tahminini açıkladı. Güngör yaptığı açıklamada, asgari ücrete yüzde 35-40 arasında bir zam beklendiğini ifade etti.

2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Çarpıcı yüzde 35-40 zam tahmini

Milyonlarca çalışanın gözü 2022 için aralık ayında yapılacak asgari ücret tespit sürecine çevrildi.

Son 10 yılda asgari ücret artışlarına bakıldığında değişmeyen bir zam formülü uygulanıyor. Dolayısıyla 2022 yılının asgari ücretinin belirlenirken 2021 yıl sonu enflasyonu etkili olacak. A Haber ekranlarında açıklamalarda bulunan Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör milyonların merakla beklediği asgari ücrete ilişkin tahminini açıkladı. Güngör yaptığı açıklamada hükümetin yoğun bir tempo içinde asgari ücret konusunda çalıştığını belirtirken, asgari ücret zam oranını yüzde 35-40 arasında beklendiğini ifade etti.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un başkanlığında, Bakanlık'ta yapılacak ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

İŞTE SENDİKLARIN ASGARİ ÜCRET TALEPLERİ

Sendikalar asgari ücret ile ilgili taleplerini tek tek iletmeye başladı. HAK-İŞ’in ardından, Türk-İŞ Genel Başkanı da “Bu sene, 45 seneye bedel” ifadelerini kullanarak taleplerini belirtti.

BAKANLIKTAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammı ile ilgili geçtiğimiz günlerde bilgi verdi. Bakan Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yakın zamanda toplanacağını belirterek, "Çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi konusunda çalışacağız" açıklamasında bulundu. Bu açıklamanın ardından yeni asgari ücretin ne kadar olacağı merak edildi. Hesaplamalar yapılmaya başlanırken, sendikalar da taleplerini tek tek iletti.

HAK-İŞ GENEL BAŞKANI: ENFLASYONUN ÜZERİNDE BİR ARTIŞ TALEP EDECEĞİZ


Dün asgari ücret konusunda beklentilerini açıklayan Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, pandeminin etkilerinin azaldığı ve ekonominin hızla büyümeye devam ettiğini belirterek, "İnanıyoruz ki, işverenler bu büyümede en büyük paya sahip işçilere cömert davranacaklar. Biz konfederasyon olarak enflasyonun üzerinde bir zam oranı talep edeceğiz" diye konuştu. Bu açıklamanın ardından Türk-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’dan da açıklamalar geldi.

TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI: BU YIL, 45 SENEYE BEDEL


HAK-İŞ Genel Başkanı’nın ardından, Türk-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) MESS Teknoloji Merkezi'nde (MEXT) "İşimizin Yarını" ana temasıyla düzenlediği Ortak Paylaşım Forumu'na katılan Atalay, "Asgari ücret önümüzdeki dönem hiç olmadığı kadar önemli. 45 senedir asgari ücreti konuşuyoruz. Bu sene 45 seneye bedel bir sene. Onun için toplumu tebessüm ettirecek, toplumu memnun edecek, bizim razı geleceğimiz bir tablo çıkarsa biz de altına imza atarız." dedi.

“KITLIKTA ÇELİK YİYEMEZSİNİZ AMA DOMATES YERSİNİZ”


Tarımı olmayan ülkelerin sanayisinin olamayacağını dile getiren Atalay, "Kıtlıkta çelik yiyemezsiniz ama domates yersiniz. Domates tarlada 1 lira, markette 10 lira. Bu tabloyu değiştirmemiz lazım. Bu arada ne oluyorsa problem orada." ifadesini kullandı.

"Türk-İş Genel Başkanı Atalay, 2022'de geçerli olacak asgari ücret rakamına da değinerek şunları kaydetti:"Asgari ücretli 7 milyon insan var. Asgari ücret, 'Bu ücretin altında işçi çalıştıramazsın' demek. Bu ücret 12 kalemi ilgilendiriyor. İnsanlar bu ücretle geçinmeye mahkum durumda. Bu ücretle 10 gün geçinemezsiniz. Bazı işverenler, 'Asgari ücret yükselirse batarız.' diyor. O zaman sen bu ücretle geçinmeyi dene bakalım. Bu sene kamu çerçeve protokolü sözleşmesi yaptık, geçen dönemler ve ondan önceki kamu sözleşmelerindeki aldığımız oranlar iyiydi ama bu sene biraz daha mükemmel oldu. Kamuoyunun yüzde 90'ının memnun olduğu bir sözleşme oldu. Yeterli mi? Değil. Asgari ücret önümüzdeki dönem hiç olmadığı kadar önemli. 45 senedir asgari ücreti konuşuyoruz. Bu sene 45 seneye bedel bir sene. Onun için toplumu tebessüm ettirecek, toplumu memnun edecek, bizim razı geleceğimiz bir tablo çıkarsa biz de altına imza atarız. 44 senede dört kere biz de alınan karara imza atmışız. İnşallah bu sene beşincisi olur."

ARALIK AYINDA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR


Kasım 2020’de yıllık enflasyon yüzde 14,03 seviyesindeyken, komisyon, yeni asgari ücreti yüzde 21,56 artırmıştı. Bu nedenle bu yıl da enflasyona en az 5-6 puanlık refah payı beklentisi yüksek. Komisyonun aralık ayında yapacağı toplantılar dizisiyle, yılın son günlerinde yeni ücreti açıklaması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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