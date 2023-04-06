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EYT EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHİ 2023: EYT ilk maaş ne zaman yatacak, Ramazan Bayramı'ndan önce mi? Maaştan önce fark ödemesi!

06.04.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT emekli maaşı ödeme tarihi ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlarda maaş bağlama işlemi bitenlere maaştan önce fark ödemeleri başladı. Emeklilik için başvuru yapan Emeklilikte Yaşa Takılanlardan 1,6 milyon kişinin 250 binden fazlasının işleminin tamamlandığı aktarıldı. Maaştan önce fark ödemesi yapılıyor. Peki, EYT ilk maaş ne zaman yatacak, Ramazan Bayramı'ndan önce mi? EYT ilk maaş ödeme tarihi ile ilgili detaylar...

EYT EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHİ 2023: EYT ilk maaş ne zaman yatacak, Ramazan Bayramı'ndan önce mi? Maaştan önce fark ödemesi!

EYT emekli maaşı ödeme tarihi hakkında detaylar merak konusu olurken birçok vatandaş arama motorlarında "2023 EYT ilk maaş ödeme tarihi ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan Emeklilikte Yaşa Takılanlarda maaş bağlama işlemi bitenlere maaştan önce fark ödemeleri başladı. İşte EYT ilk maaş ödeme tarihi ile ilgili ayrıntılar...

para

EYT EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

EYT emekli maaşları Mart ayında işlemlerini tamamlayanlar için Nisan'da yatacak.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "İlk maaşlar nisanda mı olacak?" sorusu üzerine, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tabii, yasal süreç öyle başlıyor. Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra ilk ayın başında maaşlar müracaatlara göre ödenecek. Panik yapmaya gerek yok.

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e- Devlet üzerinden müracaat edebilirler, bir sorunla karşılaşırlarsa e-Devlet üzerinden ki karşılaşmayacaklarını zannediyorum, o zaman bizzat giderek müracaat edebilirler. Mart ayı içerisinde bu olur"

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EYT'LİLERE MAAŞTAN ÖNCE MAAŞTAN ÖNCE FARK ÖDEMESİ

Maaş bağlama işlemini tamamlayanlara birikmiş tutar ödemesi yapılıyor. Mevzuata göre mart ayında başvuranlar aslında 1 Nisan'dan itibaren emekli sayılıyor.

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EYT kapsamında SSK'dan emekli olanlar 1 Nisan-17 Nisan arasındaki farkları, Bağ-Kur'lular ise 25 Nisan'a kadarki farkı birikmiş olarak alacak.

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