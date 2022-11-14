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EYT hesaplamasında staj sigortası başlangıç sayılacak mı? EYT'de çıraklık ve askerlik borçlanması kapsama dahil mi? Bakan Bilgin açıkladı!

14.11.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT düzenlemesi ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan açıklama sonrası staj ve çıraklık sigortası ile askerlik borçlanmasının kapsam dahilinde olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak edildi. 1.5 milyon vatandaşın yararlanacağı düzenlemeye ilişkin ayrıntılar belli oldu. Peki, EYT hesaplamasında staj sigortası başlangıç sayılacak mı? EYT'de çıraklık ve askerlik borçlanması kapsama dahil mi? İşte Bakan Bilgin tarafından yapılan açıklama...

EYT hesaplamasında staj sigortası başlangıç sayılacak mı? EYT'de çıraklık ve askerlik borçlanması kapsama dahil mi? Bakan Bilgin açıkladı!

EYT düzenlemesi ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 20 sene çalışan ve 5000 prim gününe sahip kadınlar ile 25 yıl çalışan ve 5400 prim gününü dolduran erkeklerin emekli olabileceğini aktardı. EYT hesaplamasında staj ve çıraklık sigortasının ve askerlik borçlanmasının kapsama dahil olup olmadığı merak edildi. İşte staj ve çıraklık sigortası ile askerlik borçlanmasına ilişkin Bakan Bilgin tarafından yapılan EYT açıklaması...

EYT

EYT HESAPLAMASINDA STAJ SİGORTASI BAŞLANGIÇ SAYILACAK MI?

EYT hesaplamasında staj ve çıraklık sigortası kapsam dahilinde değildir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem."

EYT

ÇIRAKLIK VE ASKERLİK BORÇLANMASI KAPSAMA DAHİL Mİ?

EYT düzenlemesi ile ilgili haberler sonrası prim gün sayısı yeterli olmayan vatandaşların, askerlik ya da doğum borçlanması yaparak düzenlemeden faydalanıp faydalanamayacakları sorusunun cevabı henüz belli olmadı.

EYT

Yıl sonunda borçlanarak EYT'li olunup olunamayacağının belli olacağı ön görülüyor.

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