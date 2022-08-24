EYT için tek formül belli oldu! İsteğe bağlı sigortalılar için flaş öneri: 60 yaşını geçen için eksik prim talebi

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in “En uygun formül devreye sokulacak” diyerek bakanlık bünyesinde oluşturulan bir ekiple çalışma yürütüldüğünü duyurmasının ardından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili takvim işlemeye başlamıştı. O günden itibaren birçok formül gündeme gelirken konuya son noktayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin koydu.

“SAÇMA SAPAN FORMÜLLER! MASAMIZDA TEK FORMÜL VAR”

Bakan Bilgin EYT’de en merak edilen konuya ilişkin dün yaptığı açıklamada, “Kamuoyunda saçma sapan formüller var. Bu formüller adına konuşanlar var. Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil. Biz zaten 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz” açıklamasını yaptı.

60 YAŞINI GEÇEN İÇİN EKSİK PRİM ÖNERİSİ

Bakan Bilgin EYT’lilerin ardından sözleşmeli çalışan, geçici işçi ve taşeronların sorunlarının da çözeceği bilgisini paylaşırken, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan isteğe bağlı sigortalılar için flaş bir talep geldi. Arslan, "İsteğe bağlı sigorta kapsamında yer alan, 1990 öncesi girişi olup 60 yaşını geçmiş olanlar için kalan prim gün sayıları kadar toptan ödeme imkanı getirilerek emekliliğe hak kazandırılmalarına imkan verilmesini istiyoruz" dedi.

“EYT KAPSAMINDA SORUN ÇÖZÜLSÜN”

HAK-İŞ'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Arslan, isteğe bağlı sigortalıların mağduriyetinin giderilmesine ilişkin talebini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e yazılı olarak iletti. Yazıda, EYT'lilerin mağduriyetinin giderilmesine yönelik çalışmalarına ilaveten isteğe bağlı sigortalıların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik çalışmaların da aynı kapsamda değerlendirilmesini talep eden Arslan, şunları kaydetti:

"İsteğe bağlı sigortalı olarak sigortalılığını sürdüren vatandaşlar, örneğin 1990 öncesi sigortaya giriş yapmış ve bugün itibarıyla 60 yaşında isteğe bağlı sigorta ödemeleri ile tamamlanması gereken prim ödeme gün sayısını dolduramamakta. Bu mağduriyetin giderilmesi talebi değişik illerden yoğun olarak yapılıyor. HAK-İŞ olarak, isteğe bağlı sigorta kapsamında yer alan, 1990 öncesi -mümkünse 2000 öncesi- girişi olup 60 yaşını geçmiş olanlar için kalan prim gün sayıları kadar toptan ödeme imkanı getirilerek emekliliğe hak kazandırılmalarına imkan verilmesini talep ediyoruz. Bakanlığımızın, sosyal yaraların sarılması anlamında hali hazırda EYT'liler için ortaya koyduğu çalışmaya, isteğe bağlı sigortalıların mağduriyetini gidermeyi de dahil etmesi, ülke çapında önemli bir toplumsal mağduriyeti giderip bu mağdurların devlet ve hükümetle kucaklaşma yaşamalarına yardımcı olacaktır."

SIRADA MALİYET HESABI VAR

Öte yandan EYT’de sıra maliyet hesabına geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ayrı ayrı maliyet hesabı yapacak. Yapılacak kapsamlı çalışmanın en geç Aralık veya Ocak ayında Meclis’te olması bekleniyor.

EYT’de en çok merak edilen konulardan biri olan maliyetin nasıl karşılanacağına ilişkin Vergi Uzmanı Muhammet Bayram, “47-50 yaş bandına takılan emeklilerin emekli edildiği düşünülürse 1 milyon kişi var. En düşük emekli maaşından emekli olurlarsa 1 milyon kişinin yıllık maliyeti 42 milyar TL’dir” diyen Bayram, “Tabi ki devletin burada SGK sistemini finanse etmesi gerekiyor. Burada bir oran söz konusu. 1 çalışanın 2 emekliye bakması gerekiyor. Bizim oranımız 1.87’ye geriledi. Sigorta sisteminin maliyetleri ön plana çıkıyor” ifadelerini kullandı.



