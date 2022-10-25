FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EYT ile ilgili kritik detay! Elinizi çabuk tutun! Aralık ayına kadar...

EYT ile ilgili kritik detay! Elinizi çabuk tutun! Aralık ayına kadar...

25.10.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT düzenlemeleri EYT'lilerin (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) bir numaralı gündeminde yer alıyor. EYT çalışmalarında son viraja girildi. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen, yaş bekleyen sigortalılar yeni uygulama ile emekli olabilecek. İşte ayrıntılar...

EYT ile ilgili kritik detay! Elinizi çabuk tutun! Aralık ayına kadar...

Milyonlarca EYT'linin gözleri bir süredir EYT detaylarına çevrilmiş durumda. 8 Eylül 1999 evvelinde sosyal güvenlik sistemine SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı aya da banka sandıkları aracılığıyla girerek çalışmaya başlayan ve prim ödemiş olan herkes 1999'da çıkartılan yasa ile yaş şartına takıldı. Yani 8 Eylül 1999 evvelinde sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar EYT'li oldu. Ancak emekli olmak için yalnızca EYT'li olmak yeterli değil. İşte detaylar...

ARALIK AYINDAN SONRA ÖDEME MİKTARI DEĞİŞECEK

Borçlanarak prim satın alınabiliyor. Borçlanma tutarı, asgari ücrete göre belirleniyor. En düşük ödeme tutarı brüt asgari ücretin yüzde 32'sidir. Askerlik ve doğum borçlanmasında bu rakam baz alınıyor. Borçlanmaları aralık ayı sonuna kadar yaparsanız bugünkü asgari ücretten yani aylık 2.070 TL'den yaparsınız. Ocak ayını beklerseniz, 2023 asgari ücreti üzerinden hesaplama yapılır.

EYT ile ilgili kritik detay! Elinizi çabuk tutun! Aralık ayına kadar...

PRİM KAZANIN

Eksik primi olan erkek sigortalılar askerlik borçlanması imkanından yararlanabilir. Askerlik süreleri satın alınır ve emeklilik primine eklenir. Bu şekilde EYT için eksik olan prim, kazanılır. Askerlik sigortadan önce yapılmışsa borçlanılan gün kadar işe giriş tarihi de geri çekilerek ayrıca bir avantaj da kazanılıyor.

Primi eksik olan kadın sigortalılar doğum borçlanması imkanından yararlanabilir. Sigortadan sonra doğan üç çocuk kadar borçlanma hakkı bulunuyor. Her çocuk için iki sene yanı 720 gün kazanılabilir. Bu durumda üç çocuk için borçlanan birey, 2160 gün kazanabilir ve eksik primini tamamlayıp EYT'li olabilir.

Hizmet tespit davası ile primi eksik olan EYT'lilere imkan doğuyor. Geçmişte sigortası yapılmış ancak primi eksik ya da hiç yatırılmamış vatandaşlar ya da sigortasız çalıştırılanlar geçmişe dönük hizmet tespiti yaptırarak bu günlerini tescil ettirebilir giriş tarihini geri çekebilir. Sigorta girişi yapılıp primi yatırılmayan vatandaşlar için zaman aşımı süresine bakılmaz. Kayıt dışı çalıştırılmış olanlar için geriye doğru zaman aşımı süresi vardır.

EYT ile ilgili kritik detay! Elinizi çabuk tutun! Aralık ayına kadar...

Çalışma imkanı olmayan sigortalılar eksik primlerini isteğe bağlı sigorta yaptırarak tamamlayabilir. SGK'ya dilekçe verilir, isteğe bağlı sigortada her ay 30 gün kazanılır. Bunun için, 18 yaşından büyük Türk vatandaşı olmak ve Türkiye'de ikamet etmek gereklidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta yapılacak ödemelerin 1261 günü yani 3.5 yılı bulmaması. Bu sayı aşılırsa isteğe bağlı sigorta Bağ- Kur kapsamında olduğu için emeklilik hesabı da Bağ-Kur'a göre yapılıyor.

8 Eylül 1999 evvelinde sigortalı olup EYT kapsamındaki vatandaşların 3600 günle yani 1 yıllık primle emekli olma imkanları var. Yeterli primi doldurma imkanı yok ise 360/0 gün de emeklilik için yeterlidir. Bu noktada emeklilik için üç şart önemlidir. İlk önce sigortalılık süresinin 15 yıl olması lazım. Bir diğer şart 4A (SSK) kapsamında 3600 gün primin ödenmesi. Son olarak kadınlarda 50 erkeklerde 55 yaşın dolmuş olması gerekli.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Lirası için tarihi adım! Test aşamasında...Türk Lirası için tarihi adım! Test aşamasında...
İkinci el araçlarda yepyeni dönem!İkinci el araçlarda yepyeni dönem!
Benzin ve motorin fiyatları indirimi için kritik günler! Gözler akaryakıt tabelalarında...Benzin ve motorin fiyatları indirimi için kritik günler! Gözler akaryakıt tabelalarında...
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi EYT

En Çok Okunan Haberler

Akşener'in altılı masa sözleri ortalığı karıştıracak!

Akşener'in altılı masa sözleri ortalığı karıştıracak!

İsmail Saymaz'ın Erdoğan'la ilgili sözleri gündem yarattı

İsmail Saymaz'ın Erdoğan'la ilgili sözleri gündem yarattı

Motorin ve benzin fiyatını etkileyecek! Aralık ayında...

Motorin ve benzin fiyatını etkileyecek! Aralık ayında...

WhatsApp sorunu çözüldü

WhatsApp sorunu çözüldü

'İlk kez benden duyacaksınız' dedi! Asgari ücrette olay olacak rakam

'İlk kez benden duyacaksınız' dedi! Asgari ücrette olay olacak rakam

Bakan duyurdu, kapsam belli oldu

Bakan duyurdu, kapsam belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sapkınlığın böylesi! Kadın kılığına girip köpekle ilişkiye girdi

Sapkınlığın böylesi! Kadın kılığına girip köpekle ilişkiye girdi

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

İnsan kanında bulundu: Organlara zarar veriyor

İnsan kanında bulundu: Organlara zarar veriyor

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.