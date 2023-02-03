EYT kabul edildi mi, maaşlar ne kadar olacak? Emeklilik şartları ne? EYT son durum bilgisi

Emeklilikte yaşa takılanlar için düzenleme meclisten geçti. Açıklama sonrasında vatandaşlar EYT ile ilgili araştırmalarını sıklaştırdı. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren konuda sona gelindi. Resmi gazetede yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek olan EYT, vatandaşları oldukça sevindirdi. Düzenlemeden faydalanabilmek için öncelikli olarak 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi şartı bulunuyor. Peki EYT kabul edildi mi, maaşlar ne kadar olacak? Emeklilik şartları ne? İşte son gelişmeler...

EYT PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU’NDAN GEÇTİ!

'EYT(Emeklilikte Yaşa Takılanlar)' kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. 8 Eylül 1999'dan öncesi sigortalı olanların, prim gün sayısını ve yılını dolduranların emekli olabilmelerinin önünü açan yasa teklifi, Meclis plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, sosyal medya platformu Twitter'dan da şu açıklamayı yaptı:

''EYT’li kardeşlerimizle ilgili kanun teklifimiz Plan Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Teklifimiz inşâAllah Salı günü TBMM Genel Kurulu’nda.

Hayırlı olsun. #EYT''

EYT MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

EYT maaşları ne kadar olacak en çok araştırılan konulardan bir tanesi. Emekli maaşları prim gün sayısı ve çalışma süresine göre değişiklik göstermekte. 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası çalışma sürelerine göre farklı seviyeler söz konusu. Yasanın yürürlüğe girmesiyle ilk maaşlar, SGK'ya verilen dilekçeyi takip eden ayın birinci gününden geçerli olarak ödenecek. En düşük SGK ve Bağkur emekli aylığı 3500 TL'den 5500 TL'ye yükseltildi.

EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI NE?

EYT için 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olması gerekiyor. EYT'de kadınlar için sigortalılık süresi 20 yıl, erkekler için ise 25 yıl olarak belirlendi. Sigorta giriş şartı ve primlerin eksiksiz ödenmiş olması dışında ek bir şart bulunmuyor.





