EYT konusu raporda! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor, karar çıkarsa emeklilik...

Emeklilikte yaşa takılan 700 bin kişi bulunuyor. Primlerini ödedikleri halde yaşı doldurmadığı için emekli olamayan aynı zaman da bir işte de çalışamayan vatandaş, geçim sıkıntısı yaşıyor. Daha önce konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT yasasının çıkmayacağını belirtmişti. Ancak son birkaç gündür, EYT mevzusu yeniden konuşulmaya başlandı. İşte EYT’deki son durum…

AK PARTİ’NİN RAPORUNDA EYT MEVZUSU DA YER ALIYOR

2023 seçim hazırlıklarına başlayan AK Parti, bu kapsamda önemli bir rapor hazırladı. Raporda, vatandaşların ekonominin yanı sıra, mülteci meselesi, yargılama süreçlerinin uzun sürmesi, sosyal medyadaki bilgi kirliliği, kadın cinayetleri, EYT, erken yaşta evlilikten doğan mağduriyet ve seçmen kimliklerine yönelik yapılan bazı tanımlamalarla ilgili (Kürt seçmen, Alevi seçmen gibi) sıkıntıları dile getirdiği ifade ediliyor.

EYT KONUSU YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, AK Parti’nin tüm bu eleştirilerle ilgili yeni bir yol haritası hazırlaması planlanıyor. Meclis’in açılmasının ardından yargı reformu, gıda enflasyonuna karşı atılacak adımlar, dezenformasyonla mücadele yasa teklifi çalışmalarını hızlandıran AK Parti’nin, özellikle erken yaşta evlilikten doğan mağduriyet ve EYT gibi konuları yeniden değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

EYT İÇİN DÜZENLEMLE GELİRSE NELER OLACAK?

Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni düzenlemeler gelirse, 1999 tarihinden yani düzenlemenin yaşama geçirilmesinden evvelce işe giren EYT'li kadınlar 20, erkekler de 25 sene sigortalı olarak çalışma koşulu ile eş güdümlü 5 bin prim gün ödeme şartlarını yerine getirerek emekli olabilecekler. Çıkacak yasanın, 1 milyonu kamu çalışanı olmak üzere 6 milyon bireyi direk ilgilendirmesi bekleniyor. Çıkacak yasadan ilk faydalanması beklenenlerin kişi sayısı ise 700 bin civarında.

EYT NEDİR?

EYT sorunu, 8 Eylül 1999'da kabul edilen 4447 sayılı Kanun ile gündeme geldi. Kanundan önce erkekler için 25, kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin günlük prim gün sayısı emekli olmak için yetiyordu. Yapılan düzenlemeyle emeklilik yaşı kadınlarda 58'e, erkeklerde 60'a yükseltilirken, emeklilik için gerekli prim ün sayısı ise 7 bin güne yükseltildi.

1976 ile 1999 yılları arasında işe girenlere ‘kademeli yaş’ şartı getirilirken, 5510 sayılı yasayla 30 Nisan 2008’den itibaren işe girenlerde emeklilik yaşı 65 oldu. İşte bu uygulama milyonlarca kişiyi mağdur etti. Emekliliğine kısa süre kalanlar düzenlemeden sonra yıllarca beklemek zorunda kaldı. Bu kişilere ‘emeklilikte yaşa takılanlar’ ya da ‘EYT’ deniliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar sorunlarına çare bulmak için siyasi partiler dahil her kapıyı çaldı. Talepleri kanun teklifiyle Meclis gündemine de geldi.



