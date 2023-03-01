EYT’liler bayram ikramiyesi alacak mı? 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL? EYT düzenlemesi Meclis'te yasalaştı

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan Ramazan Bayramı'nda EYT’lilerin bayram ikramiyesi alıp alamayacakları da merak konusu oldu. İşte 2023 Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili detaylar...

EYT’LİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK Mİ?

EYT kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmesinin ardından gözler Nisan ayına çevrildi.

Kabul edilen kanun ile 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanların emekliliğinde yaş koşulu kaldırıldı.

Nisan ayında Ramazan Bayramı idrak edilecek. EYT’lilerin de bayram ikramiyelerini alacağı öngörülüyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

2022 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyeleri 1.100 TL olarak hesaplara yatırılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde bayram öncesinde ikramiyeler hesaplara yatırılacak. Henüz 2023 yılında geçerli olacak bayram ikramiyesi tutarları belirlenmedi. Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

