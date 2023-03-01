FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EYT’liler bayram ikramiyesi alacak mı? 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL? EYT düzenlemesi Meclis'te yasalaştı

EYT’liler bayram ikramiyesi alacak mı? 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL? EYT düzenlemesi Meclis'te yasalaştı

01.03.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT yasasının Meclis'ten geçmesi sonrası "EYT’liler bayram ikramiyesi alacak mı?" sorusu Nisan ayı itibarıyla maaşlarını almayı bekleyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ramazan Bayramı bu yıl Nisan ayına denk geliyor. Peki, EYT’liler bayram ikramiyesi alacak mı? 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

EYT’liler bayram ikramiyesi alacak mı? 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL? EYT düzenlemesi Meclis'te yasalaştı

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan Ramazan Bayramı'nda EYT’lilerin bayram ikramiyesi alıp alamayacakları da merak konusu oldu. İşte 2023 Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili detaylar...

EYT’LİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK Mİ?

EYT kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmesinin ardından gözler Nisan ayına çevrildi.

Kabul edilen kanun ile 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanların emekliliğinde yaş koşulu kaldırıldı.

Nisan ayında Ramazan Bayramı idrak edilecek. EYT’lilerin de bayram ikramiyelerini alacağı öngörülüyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

2022 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyeleri 1.100 TL olarak hesaplara yatırılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde bayram öncesinde ikramiyeler hesaplara yatırılacak. Henüz 2023 yılında geçerli olacak bayram ikramiyesi tutarları belirlenmedi. Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelir vergisi için beyanname dönemi başladı! Deprem bölgesine ayrıcalıkGelir vergisi için beyanname dönemi başladı! Deprem bölgesine ayrıcalık
EYT SON DAKİKA: AK Parti'den EYT açıklaması: Elitaş net tarihi açıkladı, gün verdi: İkinci gündem ise yapılandırma...EYT SON DAKİKA: AK Parti'den EYT açıklaması: Elitaş net tarihi açıkladı, gün verdi: İkinci gündem ise yapılandırma...
GSS prim borcu olanlar dikkat! Borç da faiz de silinecek… GSS prim borcu olanlar dikkat! Borç da faiz de silinecek…
Anahtar Kelimeler:
Emekli bayram ikramiyesi

En Çok Okunan Haberler

Icardi, eşi Wanda Nara'nın üstü çıplak fotoğrafını paylaştı!

Icardi, eşi Wanda Nara'nın üstü çıplak fotoğrafını paylaştı!

Rehber yayımlandı! EYT başvurusu için adres E-Devlet...

Rehber yayımlandı! EYT başvurusu için adres E-Devlet...

Paylaşımları sonrası gözaltına alınmıştı! Ercan hakkında karar çıktı

Paylaşımları sonrası gözaltına alınmıştı! Ercan hakkında karar çıktı

EYT'ye ilişkin kanun teklifi kabul edildi!

EYT'ye ilişkin kanun teklifi kabul edildi!

Vergilerde indirim! Resmi Gazete'de yayımlandı

Vergilerde indirim! Resmi Gazete'de yayımlandı

EYT SON DAKİKA: EYT’de ilk maaş ne zaman yatacak? SSK ve Bağkur emeklisi için tek tek açıkladı

EYT SON DAKİKA: EYT’de ilk maaş ne zaman yatacak? SSK ve Bağkur emeklisi için tek tek açıkladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.