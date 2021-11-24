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EYT'liler bu detaya dikkat! Staj formülü...

24.11.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla EYT’liler için komisyon kuruldu. Komisyon çeşitli formüller üzerinde çalışırken, şimdi de gündeme staj formülü geldi. İşte yeni formülle ilgili detaylar…

EYT'liler bu detaya dikkat! Staj formülü...

Primlerini doldurduğu halde yaşı dolduramadığı için emekli olamayanlar uzun bir süredir EYT yasasının çıkmasını bekliyor. Daha önce bu meseleye kapıları sert bir şekilde kapatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda çalışmaların yapılması için talimatı verdi. Çeşitli formüller üzerinde duran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışmaları 2022 yılı sonunda tamamlayacak. Şu anda ise staj formülü konuşuluyor. İşte EYT’liler için staj formülü…

STAJ SÜRELERİ SİGORTA BAŞLANGICI SAYILSIN ÇAĞRISI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge, asgari ücret ve EYT ile ilgili çalışmalar yürütüldüğünün bilgisini vermişti. EYT’liler için çeşitli formüller tartışılırken lise, üniversite yıllarında staj yapanlar da beklenti içerisine girdi. Emeklilik yaşını bekleyen geniş bir kitleden "Staj, çıraklık süreleri sigorta başlangıcı kabul edilsin. Borçlanma imkanı sağlansın, bu süreler emekliliğe sayılsın" çağrısı geldi.

STAJ FORMÜLÜ İLE ÇOK SAYIDA KİŞİ EMEKLİ OLABİLİR

Eğitimin lise, üniversite gibi çeşitli dönemlerinde staj yapmak zorunlu. Bu sürede kısa vadeli sigorta kollarına prim ödeniyor. Staj döneminde, kişileri emekli eden uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına) prim yatırılmadığından, staj tarihi emeklilik işlemlerinde sigorta başlangıcı sayılmıyor. Stajdan sonra maaşlı olarak işe başlanıldığında emeklilik için gereken primlerin yattığı gün sigorta başlangıcı olarak kabul ediliyor. Emeklilik için yaşı bekleyen pek çok kişi de bu sürelerin sigorta başlangıcı olarak sayılmasını istiyor. Böyle bir düzenleme yapılması halinde çok sayıda kişinin emekli olabileceği ifade ediliyor.

SAĞLIK PRİMİNİN YANINA EMEKLİLİK PRİMİ

Geçmişe yönelik böyle bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı bilinmiyor ancak, önümüzdeki döneme yönelik bu yönde bir çalışma gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanan 'Ulusal Genç İstihdam Stratejisi 2021- 2023' kapsamında staj yapan gençlerle ilgili pek çok düzenleme yapılacak.

Bu kapsamda staj sigortasının emeklilik başlangıcı sayılması da gündeme gelebilecek. Staj gören öğrenciye sağlık primi yanında emekliliğine de sayılacak olan primlerin ödenmesi adımının atılması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı
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