FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EYT'lilerin gözü o tarihte! 10 soruya dikkat

EYT'lilerin gözü o tarihte! 10 soruya dikkat

16.11.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla EYT meselesi için çalışmalar başladı. Hem tartışılan formüller hem de çalışmanın kimleri kapsadığı epey merak ediliyor. İşte sizler için hazırladığımız EYT rehberi.

EYT'lilerin gözü o tarihte! 10 soruya dikkat

EYT meselesi son dönemde gündemden düşmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce kapıları kapattığı EYT meselesi, yeniden görüşülmeye başlandı. Çalışmaların 2022 yılının sonunda tamamlanması bekleniyor. Bu sırada EYT’lilerin ise kafasında pek çok soru oluştu. İşte sizler için 10 soruda EYT rehberi…

10 SORUDA EYT REHBERİ

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT’liler) için bir komisyon kuruldu. Geçtiğimiz hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 3600 ek gösterge, asgari ücret ve EYT meselesi için çeşitli açıklamalarda bulundu. EYT’liler için 6 formül üzerinde durulduğu belirtilmiş. Bu formüllerin ardından EYT’lilerin kafasında pek çok soru işareti oluştu. İşte EYT’lilerin merak ettiği 10 sorunun cevabı…

1- EYT meselesi ne zaman Meclis'e gelecek?

Bütün çalışmalar tamamlandıktan ve alternatifler arasından birisi seçildikten sonra taslak hazırlanarak Meclis'e sevk edilecek. Ardından da yasalaşma ve yönetmeliklerle uygulanma süreci başlayacak.

2- EYT çalışmalarına ne zaman tamamlanacak?

EYT çalışmalarının 2022 yılı bitmeden tamamlanması bekleniyor.

3- EYT çalışması kimleri kapsıyor?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olup yaşı bekleyenleri ilgilendiriyor.

4- EYT için hangi formüller gündemde?

Burada birkaç formül üzerinde çalışmalar devam ediyor. Yılını ve primini doldurup yaş şartını yerine getirmeyi bekleyenlerin bu şarta bakılmadan emekli edilmeleri söz konusu olabilecek.

Bu durumda işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasındaki primi tamamlayanlar ve erkekler için 25 yıl süresini (2021'e göre 1996 ve öncesinde sigortalı olanlar bu şartı tamamladı), kadınlar için 20 yıl süresini (1999 öncesi sigortalı olanlarda bu süre doldu) geçenler kapsama giriyor. Bunun yanında 3600 gün ile kısmi emeklilik formülü de var. Almanya ve Finlandiya'da uygulanmış olan belli oranda kesinti ile maaş bağlanması da bir formül olarak duruyor.

5- Kaç kişi yararlanacak?

Kapsam belirlendiğinde yararlanacak kişi sayısı da belli olacak. Böylece konunun mali boyutu da ortaya çıkarılmış olacak.

6- Maaş nasıl hesaplanacak?

Maaş hesapları diğer emekliler gibi üç dönem olarak yapılacak. Buna göre 2000 öncesi, 2000-2008 (10. ay) arası ve 2008'in 10. ayından sonraki dönem olmak üzere üç ayrı hesaplama yapılacak.

7- EYT bekleyenlerin yaş ortalaması kaç?

EYT olarak ifade edilen grubun yaş ortalamasının yaklaşık 48-49 bandında olduğu biliniyor.

8- Emeklilik için yaş sınırı olacak mı?

Ankara kulislerinden gelen haberlere göre emeklilik için 50 ve üzeri yaş şartı getirilmesi de değerlendiriliyor.

9- Sadece SSK'lıları mı kapsayacak?

Sadece SSK'lılar değil, memurlar ve esnaf da beklenti içerisinde. Her kesim için ayrı çalışma yapılması bekleniyor.

10- Esnaf için hangi formüller gündemde?

Esnafın emekli olabilmesi için 9000 gün prim gerekiyor. Esnaf 7200'e çekilmesini istiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
PARTNER Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor
Ağzımızın tadı kaçtı, bir buçuk ayda 3 kere zam geldiAğzımızın tadı kaçtı, bir buçuk ayda 3 kere zam geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Alkol almak için durduğu yere dikkat etmedi! Aracı kullanılamaz hale geldi

Alkol almak için durduğu yere dikkat etmedi! Aracı kullanılamaz hale geldi

Şekere yüzde 25 zam

Şekere yüzde 25 zam

Tartıştığı kızının boğazını kesip kendini ihbar etti

Tartıştığı kızının boğazını kesip kendini ihbar etti

Bakan Bilgin'den asgari ücret sunumu

Bakan Bilgin'den asgari ücret sunumu

Ağzımızın tadı kaçtı, bir buçuk ayda 3 kere zam geldi

Ağzımızın tadı kaçtı, bir buçuk ayda 3 kere zam geldi

Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

İşsizlik maaşı ne kadar artacak?

İşsizlik maaşı ne kadar artacak?

Uzman isimden altın yatırımcısına uyarı

Uzman isimden altın yatırımcısına uyarı

İkinci el otomobillerin fiyatları düşebilir

İkinci el otomobillerin fiyatları düşebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.