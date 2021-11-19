EYT'liye 3 formül! Kapsam, yaş ve maaş...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce kapıları sert bir şekilde kapadığı EYT’liler için komisyon kurulması talimatını verdi. 2022 yılı sonunda bitmesi beklenen çalışmalarda çeşitli formüller üzerinde duruluyor. Son olarak 3 formül öne sürüldü. Buna göre EYT’lilerin sorunları çözüme kavuşturulmaya çalışılacak. İşte son olarak konuşulan 3 formül…

9 EYLÜL 1999 ÖNCESİ SİGORTALI OLANLAR DİKKAT!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar kısa adıyla EYT’liler primlerini doldurduğu halde sigorta başlangıç tarihleri nedeniyle yaşa takılanları oluşturuyor. 2021 yılının sonuna yaklaşılırken EYT meselesi yeniden masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı’nın talimatı vermesinin ardından, çeşitli formüller sunuldu.

Mevcut düzenleme göre 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanları ilgilendiriyor. Bu formülde ise 99 öncesindeki emeklilik şartları dikkate alınıyor. Yani kadınlarda 20 yıllık (7200 gün) erkeklerde ise 25 yıllık (9 bin gün) sigortalılık süresini tamamlayanların yaş şartına bakılmadan emekli olması durumu ortaya çıkıyor. 2021 yılından 25 yıl geriye gittiğimizde 1996 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar bu kapsama giriyor. Yasa çıktığında geriye doğru 25 yıl gidilerek erkek hak sahipleri bulunmuş olacak. Kadınlarda ise geriye doğru 20 yıl gidilecek. Bugün için 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş kadınlar için bu süre dolmuş durumda.

YAŞA BAKILMADAN EMEKLİLİK HAKKI

Bir diğer formül ise 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler için ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5000 ile 5975 gün arasında prim gerekiyor. Burada primini tamamlayanların yaşına bakmadan hak sahibi olması durumu ortaya çıkıyor.

DİĞER FORMÜLLER NELER?

EYT’liler için diğer formüllerden biri ise Almanya'da daha önce uygulanan formüle göre sigortalıya bir teklif sunuluyor. Emeklilik için kaç yıl kalmışsa her yıl için belli oranda kesinti yapılıyor. Burada kesinti oranı yıllık yüzde 2 oluyor.

Yani emekliliğine 4 yıl kalmış birisinden yüzde 8 kesinti yapılıyor. Böylece daha az maaşla daha erken emeklilik ortaya çıkıyor.

EYT'DE FİNLANDİYA MODELİ NEDİR?

EYT'de bu modelde Almanya'da uygulanan sisteminde olduğu gibi belli oranda kesinti belirleniyor ve sigortalı kesintiyle erken emekli oluyor. Ancak yasanın söylediği yaşa gelip emeklilik şartları oluşunca kesinti ortadan kalkıyor.



