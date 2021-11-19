FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EYT'liye 3 formül! Kapsam, yaş ve maaş...

EYT'liye 3 formül! Kapsam, yaş ve maaş...

19.11.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilikte Yaşa Takılanlarr (EYT) için çeşitli formüller üzerinde duruluyor. Son olarak kapsam, yaş sınırı getirilip getirilmeyeceği ve maaş hesabı olmak üzere 3 formül üzerinde duruluyor.

EYT'liye 3 formül! Kapsam, yaş ve maaş...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce kapıları sert bir şekilde kapadığı EYT’liler için komisyon kurulması talimatını verdi. 2022 yılı sonunda bitmesi beklenen çalışmalarda çeşitli formüller üzerinde duruluyor. Son olarak 3 formül öne sürüldü. Buna göre EYT’lilerin sorunları çözüme kavuşturulmaya çalışılacak. İşte son olarak konuşulan 3 formül…

9 EYLÜL 1999 ÖNCESİ SİGORTALI OLANLAR DİKKAT!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar kısa adıyla EYT’liler primlerini doldurduğu halde sigorta başlangıç tarihleri nedeniyle yaşa takılanları oluşturuyor. 2021 yılının sonuna yaklaşılırken EYT meselesi yeniden masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı’nın talimatı vermesinin ardından, çeşitli formüller sunuldu.

Mevcut düzenleme göre 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanları ilgilendiriyor. Bu formülde ise 99 öncesindeki emeklilik şartları dikkate alınıyor. Yani kadınlarda 20 yıllık (7200 gün) erkeklerde ise 25 yıllık (9 bin gün) sigortalılık süresini tamamlayanların yaş şartına bakılmadan emekli olması durumu ortaya çıkıyor. 2021 yılından 25 yıl geriye gittiğimizde 1996 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar bu kapsama giriyor. Yasa çıktığında geriye doğru 25 yıl gidilerek erkek hak sahipleri bulunmuş olacak. Kadınlarda ise geriye doğru 20 yıl gidilecek. Bugün için 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş kadınlar için bu süre dolmuş durumda.

YAŞA BAKILMADAN EMEKLİLİK HAKKI

Bir diğer formül ise 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler için ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5000 ile 5975 gün arasında prim gerekiyor. Burada primini tamamlayanların yaşına bakmadan hak sahibi olması durumu ortaya çıkıyor.

DİĞER FORMÜLLER NELER?

EYT’liler için diğer formüllerden biri ise Almanya'da daha önce uygulanan formüle göre sigortalıya bir teklif sunuluyor. Emeklilik için kaç yıl kalmışsa her yıl için belli oranda kesinti yapılıyor. Burada kesinti oranı yıllık yüzde 2 oluyor.

Yani emekliliğine 4 yıl kalmış birisinden yüzde 8 kesinti yapılıyor. Böylece daha az maaşla daha erken emeklilik ortaya çıkıyor.

EYT'DE FİNLANDİYA MODELİ NEDİR?

EYT'de bu modelde Almanya'da uygulanan sisteminde olduğu gibi belli oranda kesinti belirleniyor ve sigortalı kesintiyle erken emekli oluyor. Ancak yasanın söylediği yaşa gelip emeklilik şartları oluşunca kesinti ortadan kalkıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
Black Friday öncesi bilinmesi gerekenlerBlack Friday öncesi bilinmesi gerekenler
Akaryakıta zam geliyorAkaryakıta zam geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Her emekli olan çok iyi maaş alamıyor. Birde bunu göz önüne alın. Her zam yapıldığında makas açılıyor.

En Çok Okunan Haberler

Arınç: Kırgın ve üzgünüm, sonu böyle olmamalıydı

Arınç: Kırgın ve üzgünüm, sonu böyle olmamalıydı

Ankara'da bir apartmanda patlama! Acı haber geldi

Ankara'da bir apartmanda patlama! Acı haber geldi

Kamu bankalarından kredi faizlerinde indirim

Kamu bankalarından kredi faizlerinde indirim

SPK'dan 56 internet sitesi için kapatma talebi!

SPK'dan 56 internet sitesi için kapatma talebi!

Akaryakıta zam geliyor

Akaryakıta zam geliyor

Borçlar silinecek! Son gün 30 Kasım

Borçlar silinecek! Son gün 30 Kasım

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Fiyatıyla uykuları kaçıran yatak modelleri

Fiyatıyla uykuları kaçıran yatak modelleri

Ev sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Ev sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Ekonomistlerden dolar yorumu

Ekonomistlerden dolar yorumu

Zam aralığı 1 aya indi, imkânınız varsa alın

Zam aralığı 1 aya indi, imkânınız varsa alın

Bakan Elvan'dan enflasyon ve döviz kuru açıklaması

Bakan Elvan'dan enflasyon ve döviz kuru açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.