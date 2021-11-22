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EYT'liye maaş hesabı! Prim ve yıla dikkat

22.11.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatının ardından EYT’liler için komisyon kuruldu. EYT’liler yasanın çıkmasının ardından ne kadar maaş alacaklarını hesaplamak için formüller arıyorlar. İşte o formüller…

EYT'liye maaş hesabı! Prim ve yıla dikkat

Daha önce EYT’lilere kapıları sert bir şekilde kapayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay talimat vererek konuyla ilgili komisyon kurulmasını istedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT çalışmalarının 2022 yılı sonunda tamamlanacağını belirterek çeşitli formüller üzerinde durduklarını açıklamıştı. İşte EYT’liler için maaş hesabı…

9 EYLÜL 1999 ÖNCESİ SİGORTALI OLANLAR İÇİN PRİM FORMÜLÜ

EYT maaş hesaplamasında konuşulan formüller arasında en çok dikkati çekenlerden biri prim formülü oldu. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar sadece primin dolup dolmadığına bakılırsa, burada işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 gün aranacak. Erkeklerden sigorta başlangıcı 9 Eylül 1976-23 Mayıs 1979 arasında olanların 5000, 24 Kasım 1998-08 Eylül 1999 arasında olanların 5975 günü tamamlaması yetecek. Kadın sigortalılarda da başlangıcı 1 Nisan 1981-8 Eylül 1981 arasında olanlar 5000, 24 Mayıs 1998 ile 08 Eylül 1999 arasında olanlar 5975 günü varsa emekli olabilecek.

BİR DİĞER FORMÜL SİGORTA SÜRESİ

Bir diğer formül kadınlarda 20 yıllık (1999 ve öncesinde olanlarda bu süre doldu), erkeklerde ise 25 yıllık (Şu ana göre 1996 ve öncesinde sigortalı olanlar bu şartı tamamladı) sigortalılık süresini tamamlayanların yaş şartına bakılmadan emekli olması.

Her iki formülün birden dikkate alınması da gündemde. Bu durumda giriş tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasındaki primi tamamlayanlar ve erkekler için 25, kadınlar için 20 yılı geçenler kapsama giriyor.

SINIR 50 YAŞ

Emeklilik imkanı için alt sınırın 50 yaş olarak belirlenebileceği de gündeme gelen formüller arasında. Primini tamamlayamayanlar için, 3600 formülü ile kısmi emeklilik söz konusu olabilecek. Eğer EYT düzenlemesinde kısmi emeklilik ile ilgili bir hüküm yer alırsa, 3600 günle emeklilikte de yaş şartı aranmayabilecek. Bu durumda 3600 günü olan kadınlar için 50, erkekler için 55 yaş şartıyla emekli olma durumu söz konusu olabilecek.

EYT’LİLER İÇİN MAAŞ HESABI

Maaş hesapları diğer emekliler gibi yapılacak. Buna göre; 2000 öncesi, 2000-2008 (10. ay) arası ve 2008'in 10. ayından sonraki dönem olmak üzere 3 ayrı hesaplama yapılacak. Ancak yurt dışı örneklerindeki 'erken emekli olunan her yıl için yüzde 2 indirim' gibi formüllerin masaya gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

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