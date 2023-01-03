EYT'liye zamlı kıdem tazminatı! Kim kaç TL tazminat alacak? Hesaplar tek tek yapılıyor...

Ocak ayı ortasında Meclis'e gelmesi beklenen EYT düzenlemesi için milyonlar şimdi de 'Ne kadar emekli maaşı alırım? Kıdem tazminatım ne kadar olur?' sorularına yanıt arıyor. 2 milyon 250 bin vatandaş emeklilik hayali kurarken, sürecin başlamasıyla işten çıkışını alanlar emeklilik dilekçesini verecek. Bu noktada da kıdem tazminatı hesaplamaları devreye girecek.

EYT'DE KIDEM TAZMİNATI HESABI

Çalışan bütün EYT'lilerin emeklilik işlemlerine başladıkları o anda kıdem tazminatını hak edeceklerini belirten Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, tazminat hesabı için ATV Haber'e önemli açıklamalarda bulundu

'SON BRÜT MAAŞTAN HESAPLANIYOR' DEDİ, ÖRNEKLE AÇIKLADI

"Kıdem tazminatı yasamız gereği son brüt maaş üzerinden hesaplanıyor" diyen gazeteci Erdem, verdiği örnekle detayları açıkladı.

Erdem; 12.000 TL brüt ücreti olan bir çalışan eğer 8 yıl 5 ay 10 gün çalışmışsa giydirilmiş ücretle birlikte kıdem tazminatı olarak 118 bin 223 TL alacağını söyledi.

Şu anki kıdem tazminatı hesabına göre çalışma süresi sonrasında belirli bir miktar için hak kazanan kişinin çalışmaya devam ederse kayıp yaşayıp yaşamayacağıyla ilgili soruya da yanıt veren Erdem, Yargıtay kararına dikkat çekti.

'SIKINTI OLUŞTURACAK' DİYEREK UYARDI

Erdem, "Yargıtay, 'emekli olduğunuz zamanki maaşınıza göre kıdem tazminatı hesaplanır' dedi. Bu da uzun süre çalışan emekliler açısından da bir sıkıntı oluşturacak." diyerek uyardı.

35 BİN TL FAZLA PARA CEBİNE GİRECEK

Öte yandan bu sene emekli olacak kişi kıdem tazminatını zamlı alacak. Geçen yıla kıyasla 35 bin TL daha fazla para cebine girecek.

Kıdem tazminatının peşin ödenmesi şart, ancak kişi isterse taksitle alabilir.

