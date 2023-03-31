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EYT MAAŞI ÖDEME TARİHİ 2023: EYT maaşları ne zaman yatıyor, maaş gecikmesi olur mu, eylüle mi kaldı? İşte ilk maaş ödeme tarihi...

31.03.2023 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT maaşı ödeme tarihi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin önümüzdeki ay maaş alabilmeleri için başvuruda bulunmaları gereken son gün olan; 31 Mart Cuma gününün gelmesi nedeniyle internette araştırılıyor. Öte yandan işlemlerini tamamlayan Emeklilikte Yaşa Takılanlar İşlemlerini ilk emekli aylığı ödeme tarihini bekliyor. Peki, EYT maaşları ne zaman yatıyor? EYT maaş gecikmesi olur mu, eylüle mi kaldı? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar ilk maaş ödeme tarihi...

EYT MAAŞI ÖDEME TARİHİ 2023: EYT maaşları ne zaman yatıyor, maaş gecikmesi olur mu, eylüle mi kaldı? İşte ilk maaş ödeme tarihi...

EYT maaşı ödeme tarihi, 31 Mart 2023 Cuma gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. EYT ilk maaş ödemeleri Nisan ayının yaklaşması ile birlikte işlemlerini tamamlayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesiyle başlayan başvuru süreç Nisan'da emekli maaşı almak isteyenler için sona eriyor. İşte, EYT ilk maaş ödeme tarihi...

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EYT MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

EYT'liler ilk maaşlarını Nisan'da alacaklar.

EYT İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "İlk maaşlar nisanda mı olacak?" sorusu üzerine, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tabii, yasal süreç öyle başlıyor. Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra ilk ayın başında maaşlar müracaatlara göre ödenecek. Panik yapmaya gerek yok. e- Devlet üzerinden müracaat edebilirler, bir sorunla karşılaşırlarsa e-Devlet üzerinden ki karşılaşmayacaklarını zannediyorum, o zaman bizzat giderek müracaat edebilirler. Mart ayı içerisinde bu olur"

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BAKAN BİLGİN AÇIKLADI: "EYT'LİLER DE BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK"

EYT'liler ile ilgili sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Bakan Bilgin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra bayram ikramiyesini de yüzde 82 zamla 2 bin TL’ye yükseltiyoruz.

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Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15.6 milyon emeklimiz yararlanacak. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında."

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