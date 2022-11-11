EYT ne zaman çıkacak? Bakan Bilgin'den 1,5 milyon vatandaş için son dakika açıklaması: EYT, Aralık'ta TBMM'de!

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. EYT konusunda beklenen açıklama bugün (11 Kasım 2022 Cuma) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapıldı. Bakan Bilgin Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili düzenlemeyi aralık ayı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne takdim edeceklerini belirtti. İşte, 2022 EYT'de son durum…

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT ile ilgili son dakika açıklamasında bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "1,5 milyon EYT'liyi ilgilendiren düzenlemeyi Aralık ayı içerisinde Meclis’e takdim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin, "(EYT) Şu anda yaş şartını kaldırırsak, prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1,5 milyon kişi var." dedi.

Bakan Bilgin, sözleşmeli personelin çalışma şartlarını değiştirmeyi planladıklarını ifade ederek o çalışmanın da tamamlandığıno vurguladı. Konuya dair " Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta veya bu ay içinde onu uygulamaya geçireceğiz" ifadelerini kullanan Bakan Bilgin, asgari ücret zammı ile ilgili şunları söyledi:

Talebin üzerinde bir büyümeyi gerçekleştirdiğimiz zaman enflasyona karşı ekonomik büyümeyi bir silah olarak kullanabiliriz. Asgari ücretin, 5500 lira olmasının nedeni enflasyona karşı duyarlı olduğumuzu göstermek içindi. Asgari ücreti belirlemede enflasyon etkisini geriletecek bir uygulama gerçekleştireceğiz. Aralık ayının ilk haftasında komisyonu toplayacağız. Tüm emekçiler enflasyon karşısında korunacak"

BAKAN NEBATİ'DEN EYT AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, daha önce EYT'ye ilişkin yaptığı açıklamada “EYT’nin 15 Ocak'ta yürürlüğe girmesi için hazırlık yapılıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ele alınması bekleniyor.



