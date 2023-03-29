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EYT ödemeleri ne zaman yapılacak? EYT'liler ne kadar maaş alacak? SGK 4A, 4B ve 4C EYT emekli maaşı sorgulama

29.03.2023 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşmasının ardından, EYT ilk maaş konusu gündemi meşgul etmeye başladı. EYT başvuruları 3 Mart tarihi itibarıyla SGK ve e-Devlet üzerinden başlamıştı. Peki EYT ödemeleri ne zaman yapılacak? EYT'liler ne kadar maaş alacak? İşte SGK 4A, 4B ve 4C EYT emekli maaşı hesaplama ekranı...

EYT ödemeleri ne zaman yapılacak? EYT'liler ne kadar maaş alacak? SGK 4A, 4B ve 4C EYT emekli maaşı sorgulama

EYT'de ilk maaş tarihi nisan ayına kısa bir zaman kala, EYT başvurularını tamamlayan emekli adayları tarafından sorgulanıyor. SSK ve Bağ-kur'dan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası sayesinde emeklilik hakkı kazanan vatandaşlar, ilk maaşların ne zaman yatacağını sorguluyor. İşte ilk emekli maaşı tarihi ve maaş hesaplama ekranı...

EYT ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

EYT düzenlemesinin hayata geçmesiyle aynı anda yüz binlerce çalışan emeklilik başvurusunda bulundu. bu durum SGK bürolarında normalin üzerinde bir iş yoğunluğuna yol açtı. Bu nedenle başvuruların incelenmesi ve sonuca bağlanmasının normalden uzun süreceği tahmin ediliyor. Haliyle de EYT ilk maaşlarının gecikmeli olarak ödeneceği öngörülüyor.

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Diğer yandan ilk aylık ödemesi hangi tarihte yapılırsa yapılsın 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere toplu ödeme yapılacak. Böylelikle EYT’liler hak kaybına uğramayacak. Bununla birlikte mart ayında dilekçe veren EYT’liler, nisan ayında ilk maaşlarını almaya başlayacak.

EYT MAAŞ SORGULAMA EKRANI

4A emeklilik maaşı hesaplamasında T.C Kimlik numarası, SSK Sicil Numarası, baba adı, nüfus il, doğum tarihi bilgileri isteniyor. Gerekli bilgileri girdikten sonra 'sorgula' butonuna basarak detayları öğrenebilirsiniz.

4A EMEKLİLİK MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

4B emeklilik bilgilerinin sorgulanması için T.C. Kimlik Numarası, güvenlik kodu gibi bilgileri girdikten sonra sorgula kısmına tıklanması gerekiyor.

4B EMEKLİLİK MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

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4C emekli maaşı sorgulamasında doğum tarihi, cinsiyet, 4A çalışma süresi, başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgiler isteniyor.

4C EMEKLİLİK MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

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