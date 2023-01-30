EYT SON DAKİKA 30 Ocak 2023: EYT ne zaman çıkacak, nasıl başvuru yapılır? Emeklilikte Yaşa Takılanlar BUGÜN Meclis'e GELİYOR!

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri 30 Ocak 2023 Pazartesi günü bahsi geçen düzenlemenin Meclis'e gelecek olması sebebiyle merak konusu oldu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olup prim gün sayısını tamamlayanlar emekli olabilecek. Peki, EYT ne zaman çıkacak, nasıl başvuru yapılır? İşte e-Devlet Emeklilikte Yaşa Takılanlar başvuru ekranı ile 30 Eylül 2023 itibarıyla EYT'de son durum...

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT Pazartesi günü TBMM Başkanlığı’na sunulacak. 8 Eylül 1999 öncesi işe girenlerden sigorta süresi ve 5 bin prim gününü dolduranlar emekli olabilecek.

Öte yandan emekli olup çalışmaya devam etmek isteyen vatandaşlar için teşvik primi düzenlemesi yapılacak.

EYT düzenlemesi Pazartesi günü Meclis'e sunulacak. Konuya ilişkin detayların toplantı sonrası açıklanması bekleniyor.

EYT NE ZAMAN MECLİS'E SUNULACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Pazartesi günü EYT düzenlemesini Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz. Pazartesi basın toplantısı ile detaylarını açıklayacağız." dedi.

EYT'LİLER İÇİN BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EYT'liler için açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

''EYT'de ilk maaşların Mart'ın 1'inde ödenmesini bekliyoruz. Buna hazırlıklarımızı yaptık. EYT tarihinde bir esneme olmaz ama erken olabilir. Kamudaki EYT'liler emekli olmayacaktır. EYT'li maaşında az zam iddiası doğru değildir.

EYT İLK MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, EYT maaşları hakkında açıklamada da önemli bir açıklama yaptı.

Zengin, "Hedefimiz mart ayında ilk maaşlarını almalarını sağlamak. Bu bizim niyetimiz ve hedefimiz." dedi.

EYT ŞARTLARI NEDİR?

EYT için 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olması gerekiyor. Kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresi erkekler için ise 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. 5 bin prim gün sayısı ise diğer şartlar arasında bulunuyor. EYT'de yaş şart aranmayacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EYT'LİLER emeklilik başvurularını TBMM'nin kanun teklifini kabul etmesi sonrası e-Devlet'ten yapabilecek.

İşte EYT başvurusu ile ilgili detaylar:

e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklayın.

Ardından sayfada çıkan yeni başvuru sekmesine tıklayın.

Tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığını" seçin.

SSK kapsamında aylık talep edeceklerin ‘4A’, Bağkur kapsamına girenlerin ise ‘4B’ seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Seçim yaptıktan sonra ‘başvur’ butonu tıklayın.

Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın.

Diğer iletişim bilgilerini de doldurun.

‘Aylık alıyor mu?’ sorusunu da "evet" veya "hayır" olarak yanıtlayın.

Son aşamada ‘ileri’ butonu ardından ‘başvur’ butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.

E-DEVLET EYT BAŞVURU EKRANI

EYT'LİLER İÇİN EMEKLİLİK BAŞVURUSU EKRANI

