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EYT SON DAKİKA: EYT için son düzlük! SGK ve Bağ-Kur'da kısmi emeklilik olacak mı? Yeni düzenleme gündeme geldi...

06.02.2023 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: EYT düzenlemesinin bu hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasına sunulması bekleniyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için geri sayımda sona yaklaşılırken, EYT düzenlemesinin Resmi Gazete’de yasalaşmasının ardından eksik primini tamamlayanlar için emeklilik başvuruları resmen başlayacak. Peki EYT’de 3600 gün primle kısmi emeklilik gelir mi? Kendi adına işyeri olan ya da şirket ortağı olanlar için SGK uzmanlarından flaş bir uyarı geldi. İşte detaylar…

EYT SON DAKİKA: EYT için son düzlük! SGK ve Bağ-Kur'da kısmi emeklilik olacak mı? Yeni düzenleme gündeme geldi...

EYT son dakika haberleri... EYT düzenlemesinin bu hafta içerisinde Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek, aynı gün yasalaşması bekleniyor. Milyonlarca EYT’li için geri sayımda sona yaklaşılırken detaylar netleşti. EYT’nin SGK’ya maliyeti 144 milyar TL olurken, doğum ve askerlik borçlanması için 4 günde 44 milyar liralık başvuru yapıldığı belirtildi. EYT’de en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? sorusu da yanıt buldu. SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında EYT’linin ortalama maaşlı 8.733 TL olacak.

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EYT’DE DETAYLAR BELLİ OLDU

Kanun teklifinde 8 Eylül 1999 ve daha önce başlayan SGK’lı EYT’liler için, 5000-5975 arasında değişen kademeli prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresinin tamamlanmış olma şartı bulunuyor. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’a tabi olanlardan kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 prim gününü tamamlayanlar da yasa çıktığında emekliliğe hak kazanacak. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içinde tekrar işe başlayan çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek.

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3600 PRİM GÜNÜ İLE KISMİ EMEKLİLİK

Şu anda EYT düzenlemesinde 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların yaş şartı ortadan kaldırıldı. EYT kanun teklifi içeresinde kısmi emeklilik ile ilgili yeni bir düzenleme bulunmuyor. Ancak SGK’da 3600 gün Bağ-Kur'da 5400 gün primle kısmi emeklilik ve yaşın 50-55 olarak uygulanması gibi talepler var. Bu taleplerin yerine gelmesi için Genel Kurul'da önerge verilmesi ve yasada değişiklik yapılması gerekiyor.

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FARKLI KURUMLARDA ÇALIŞANLARIN DURUMU

Farklı kurumlarda çalışanlar içinse son 7 yıllık sigortalılık süresine bakılırken, burada 3.5 yıl yani 1261 gün hangi kurumdaysa o kurumun şartları uygulanıyor. Yeni yasada bunu değiştiren bir düzenleme olmaz ise aynen uygulanacak.

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KENDİ ADINA İŞYERİ YA DA ŞİRKET ORTAĞI OLANLAR DİKKAT!

SGK Uzmanı Özgür Erdursun kendi adına işyeri ya da şirket ortağı olanların hangi statüden emekli olmasına ilişkin bilgilendirmede bulundu. Bu kapsamdaki EYT’liler için madde madde izlenmesi gereken yol haritasını açıklayan uzman isim şu bilgileri paylaştı:

  • Bağ-Kur'dan emekli olursunuz.
  • Kendi işletmeniz dışında başka bir işletmede SSK'lı olarak çalışabilirsiniz.
  • Son 1261 gün SSK' çalışır ya da son 2520 gün içinde SSK gününüz fazla ise SSK'dan emekli olabilirsiniz.
  • Kendi adına işletmesi olan ya da şirket ortağı olanlar başka bir işletmede SSK'lı olarak çalışabilir ancak kendisini sigortalı gösteremez! Sahte sigortalılığa dikkat edin.
  • Ortağı olduğunuz işletmede 1.10.2008 öncesi sigortalı çalışırken hisse aldıysanız SSK devam eder.
  • 1.10.2008 sonrası sigortalı çalıştığınız işletmede hisse alıp ortak olduğunuzda SSK devam etmez, Bağ-Kur devreye girer.

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EYT KANUN TEKLİFİNDE ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

  • 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler düzenlemeden faydalanacak.
  • EYT'de herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak.
  • Yaş dışında prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlar aylık alabilecek.
  • Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlayan çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek.
  • Kadroya alınan işçiler ile işçi statüsüne geçirilenlerin aylık almaya hak kazanmaları halinde iş sözleşmelerinin feshini zorunlu tutan düzenleme yürürlükten kalkacak.
  • EYT'lilerin kıdem tazminatına ilişkin Kredi Garanti Fonu'ndan destek verilecek.
  • Teklifin bu hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınması, gelecek hafta da Genel Kurulda yasalaşması öngörülüyor.
  • Toplamda 5 milyon çalışanı etkileyen düzenlemeye göre 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek.
  • Emeklilik başvuruları, e-Devlet üzerinden veya SGK'ye yapılabilecek.
  • 5 bin 500 liranın altında maaş olmayacak.

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EMEKLİLİK BAŞVURUSU NEREYE YAPILACAK?

Emeklilik talep başvuru tarihleri, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından paylaşılacak. Vatandaşlar başvurularını e-devlet üzerinden de yapabilecek. Ayrıca emeklilik evraklarını PTT şubelerinden iadeli taahhütlü olarak da yollayabilecekler.


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