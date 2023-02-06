EYT SON DAKİKA: EYT için son düzlük! SGK ve Bağ-Kur'da kısmi emeklilik olacak mı? Yeni düzenleme gündeme geldi...

EYT son dakika haberleri... EYT düzenlemesinin bu hafta içerisinde Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek, aynı gün yasalaşması bekleniyor. Milyonlarca EYT’li için geri sayımda sona yaklaşılırken detaylar netleşti. EYT’nin SGK’ya maliyeti 144 milyar TL olurken, doğum ve askerlik borçlanması için 4 günde 44 milyar liralık başvuru yapıldığı belirtildi. EYT’de en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? sorusu da yanıt buldu. SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında EYT’linin ortalama maaşlı 8.733 TL olacak.
Kanun teklifinde 8 Eylül 1999 ve daha önce başlayan SGK’lı EYT’liler için, 5000-5975 arasında değişen kademeli prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresinin tamamlanmış olma şartı bulunuyor. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’a tabi olanlardan kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 prim gününü tamamlayanlar da yasa çıktığında emekliliğe hak kazanacak. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içinde tekrar işe başlayan çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek.
Şu anda EYT düzenlemesinde 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların yaş şartı ortadan kaldırıldı. EYT kanun teklifi içeresinde kısmi emeklilik ile ilgili yeni bir düzenleme bulunmuyor. Ancak SGK’da 3600 gün Bağ-Kur'da 5400 gün primle kısmi emeklilik ve yaşın 50-55 olarak uygulanması gibi talepler var. Bu taleplerin yerine gelmesi için Genel Kurul'da önerge verilmesi ve yasada değişiklik yapılması gerekiyor.
Farklı kurumlarda çalışanlar içinse son 7 yıllık sigortalılık süresine bakılırken, burada 3.5 yıl yani 1261 gün hangi kurumdaysa o kurumun şartları uygulanıyor. Yeni yasada bunu değiştiren bir düzenleme olmaz ise aynen uygulanacak.
SGK Uzmanı Özgür Erdursun kendi adına işyeri ya da şirket ortağı olanların hangi statüden emekli olmasına ilişkin bilgilendirmede bulundu. Bu kapsamdaki EYT’liler için madde madde izlenmesi gereken yol haritasını açıklayan uzman isim şu bilgileri paylaştı:
Emeklilik talep başvuru tarihleri, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından paylaşılacak. Vatandaşlar başvurularını e-devlet üzerinden de yapabilecek. Ayrıca emeklilik evraklarını PTT şubelerinden iadeli taahhütlü olarak da yollayabilecekler.