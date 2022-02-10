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EYT son durum nedir? EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak?

10.02.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar yeni yılda kendileri ile ilgili bir düzenleme olup olmadığını araştırıyor. Konu ile ilgili son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Peki EYT son durum nedir? EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak? İşte ayrıntılar...

EYT son durum nedir? EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak?

EYT’nin ne zaman çıkacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (ve prim ödeme şartlarının yanına bir de yaş şartı getirilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konu ile ilgili açıklama yaptı ve EYT’lilerin durumu, yapılacak düzenleme hakkında bilgi verdi. Peki EYT son durum nedir?

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin canlı yayında EYT ile ilgili soruları yanıtladı ve şu açıklamada bulundu:

"Emeklilik meselesi 3 şarta bağlanmış. 1 prim gün sayısını tamamlama, 2 yıl, 3'üncüsü yaş... Üçüncü şık sorun. Yaş şartını yerine getirmemiş olanlarla ilgili sorun.

Yaş da bu işin şartlarından biri denilen bir anayasa kararı var. Prim ödeyecek insan sayısı ile emekli olacak insan sayısı arasında bir oran var.

Türkiye'de bu rakam 2'nin altına düştü. Düzenlemeler yapılırken bunlar dikkate alınmıştır. Emekliliğimizi planladığımız için bize haksızlık yapıldı diyorlar."

"ÇALIŞMA PROGRAMI İÇİNDE VAR"

Bakan Bilgin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalışma programı içinde var. Ama aşama aşama çözüyoruz. Öncelikli sorunlarımız emeklilerimizin durumu, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel...

Tüm bunları düzenleyecek düzenleme yapmak. İşçi sendikalarımızla yapacağımız sözleşme hakları ve enflasyon farkları çalışmalarımız var. Tüm çalışmaları ele alacağız. Önceliklerimizi sıraladım."


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