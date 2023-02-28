EYT yasalaştı mı, Meclis'ten geçti mi? EYT'de son durum ne? Beklenen haber geldi!

EYT'de son durum, Meclis'in açılmasıyla netlik kazandı. İlk etapta 2,5 milyon, toplamda 5 milyon vatandaşı ilgilendiren EYT ile ilgili açıklama yapıldı. Meclis'te konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan EYT'de son durumu anlattı. Peki EYT yasalaştı mı, Meclis'ten geçti mi? EYT'de son durum ne? İşte tüm detaylar...

EYT YASALAŞTI MI?

AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Bugün uzun zamandan beri üzerinde çalıştığımız ilk etapta yaklaşık 2,5 milyon toplamda 5 milyon vatandaşımızı ilgilendiren EYT düzenlemesine başlamayı planlıyoruz. Tüm partilerimizin olumlu katkısıyla süreleri makul dengeli kullanarak bu akşam yasalaştırmayı ümit ediyoruz. Ancak bu süre konusunda uzlaşı olmazsa yarın ya da öbür gün yasalaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

MAAŞLAR NİSAN AYINDA

EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle, maaş ödemelerinin nisan ayında yapılması bekleniyor.

Online olarak e-Devlet üzerinden alınması beklenen EYT başvurularının, yasanın Meclis'ten geçmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından açılması bekleniyor.

EYT ŞARTLARI NELER?

EYT'li olmak için kişinin, 9 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olması gerekiyor. EYT'de kadınlar için sigortalılık süresi 20 yıl, erkekler için ise 25 yıl olarak yer alıyor. EYT'de yaş şartı bulunmuyor.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, EYT’de aylık bağlama oranlarıyla ilgili, “SSK’dan emekli olacaklar için 7 bin 797 lira. Bağ-Kur’dan emekli olacaklar için 5 bin 811 lira. Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklar 12 bin 389 lira. Bunların ortalaması 8 bin 733 lira” dedi.

