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  4. EYT yasası çıkmadan E-Devlet’ten kontrol edin! Emekliliğiniz tehlike altında olabilir: Hizmet dökümündeki S,Ş,K harfleri ve 02, 08 kodları ne anlama geliyor? İşte yanıtı

EYT yasası çıkmadan E-Devlet’ten kontrol edin! Emekliliğiniz tehlike altında olabilir: Hizmet dökümündeki S,Ş,K harfleri ve 02, 08 kodları ne anlama geliyor? İşte yanıtı

09.11.2022 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT’de son durum ile ilgili milyonlarca kişi son dakika gelişmelerini takip ederken yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Aralık ayında Meclis’e gelecek Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden kimlerin yararlanacağı ve şartlar da yavaş yavaş son halini almaya başladı. Uzmanlar EYT yasası çıkmadan önce SGK hizmet dökümlerinde K, Ş ve S harflerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Peki hizmet dökümündeki K, Ş ve S harfleri nedir? 02 ve 08 kodları nerede kullanılıyor? İşte detaylar…

EYT yasası çıkmadan E-Devlet’ten kontrol edin! Emekliliğiniz tehlike altında olabilir: Hizmet dökümündeki S,Ş,K harfleri ve 02, 08 kodları ne anlama geliyor? İşte yanıtı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), emekli olabilmek için artık günleri sayıyor. EYT düzenlemesinin Aralık ayında Meclis’ten geçerek Ocak 2023 itibarıyla yasalaşacak olmasıyla 4,5 milyon EYT’liden 1,5 milyonunun ilk etapta emekli olması bekleniyor. Kritik süreç devam ederken milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir uyarı geldi. İnternetten ya da e-Devlet'ten hizmet dökümünüze baktığınızda sigorta prim listenizde S, Ş, K gibi harfler emekliliğinizi ya da sigortanızı iptal ettirebilir.

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SGK HİZMET DÖKÜMÜNDEKİ S,Ş,K KODLARI NE ANLAMA GELİYOR?

Bu tanımlar S (Sahte işyeri), Ş (Şüpheli işyeri) ve K (Kontrollü işyeri) harfleri ile kodlanıyor. 'Ş' harfi, işyerinin şüpheli işyeri kapsamında olduğu ve hakkında denetim/ inceleme yapılacağı anlamı taşıyor. Denetim, bu işyerinden sahte sigortalı bildiriminde bulunulup bulunulmadığının tespiti amacıyla yapılıyor.

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Denetim sonucuna göre sahte sigortalı bildirimi yapıldığı tespit edilirse 'Ş' kodu 'S' (sahte işyeri) olarak değiştiriliyor ve bu işyerinden yapılan sahte hizmet bildirimleri iptal ediliyor. Herhangi bir sorun olmadığı anlaşılırsa 'Ş' kodu tamamen kaldırılıyor. Denetim sonuçlanmadan da hizmet dökümünde 'Ş' harfi bulunanlar emeklilik talebinde bulunabiliyor, aylıkları da bağlanıyor. Ancak denetim sonucunda bildirilen hizmetlerin sahte olması nedeniyle iptal edilmesi sonucu emeklilik hakkını kaybedenlerin aylıkları kesiliyor ve yersiz ödenmiş olan aylıklar geri isteniyor.
'Ş' harfi ile gösterilen işyerlerinden adınıza yapılan bildirimler fiili çalışmanıza dayanıyorsa, endişe edilecek bir durum yok. Eğer bu harfleri görürseniz panik yapmayın. SGK'dan durumu öğrenebilir, inceleme sonucunu takip edebilirsiniz.

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02 VE 08 KODLARI

Emekli olduktan sonra işe giriş bilgilerindeki bazı kodlar da değişiyor. Burada öne çıkan, '08' ve '02' kodları oluyor. Emekli olan kişinin statüsü de değişmiş oluyor. Buradaki 08 kodu ise işten ayrılış kodunu temsil ediyor. Ancak kişi emekli olduktan sonra çalışmaya devam edecekse, bu sefer işe giriş kodu '02' olacaktır. İşverenlerin işe giriş bilgilerindeki kodları ve işten çıkış kodlarına bu noktada dikkat etmeleri gerekiyor.


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