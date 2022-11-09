SON DAKİKA: Asgari ücret zammı öncesinde bakanlıktan yeni hamle! Türkiye genelinde yapılacak... Refah payı ayrıntısı!

Son dakika asgari ücret haberleri.. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret ve EYT konusunda dün yaptığı açıklamada Aralık ayını işaret etmişti. Aralık ayında toplanacak tespit komisyonunun odağındaki rakamı duyurdular. Son dönemde gündeme gelen refah payı nedir? Asgari ücret ne kadar olacak? Bakanlıktan yeni hamle...

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET ZAMMI ÖNCESİ BAKANLIKTAN YENİ HAMLE!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan önce işçilerin, işverenlerin ve kamuoyunun beklentilerini tespit etmek üzere araştırma başlatıyor. 2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak bu araştırmada asgari ücret beklentileri tespit edilerek değerlendirilecek.

2023 yılı asgari ücret belirleme çalışmaları çerçevesinde derlenen anket sonuçlarının, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

Bakanlık, 2022 yılında da asgari ücreti belirleme çalışmaları sürecinde Türkiye genelinde akademik bir kadronun gerçekleştirdiği asgari ücret araştırması yapmıştı.

SON DAKİKA: REFAH PAYI YENİDEN GÜNDEMDE! 2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2022'nin Temmuz'unda yapılan ara zammın ardından net asgari ücret tutarı 5 bin 500 TL seviyesine gelmişti. Yeni zam belirlenirken altı aylık enflasyon oranı belirleyici olacak. Asgari ücretin 7.500 TL'nin üzerine çıkmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla memuru, işçiyi ve emekliyi enflasyona ezdirmemek için AK Parti yeni bir çalışma başlattı. Ankara kulislerinde konuşulan bilgilere göre asgari ücretin 8 bin TL seviyelerinde olacağı ifade ediliyor!

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA REFAH PAYI YOLDA!

Yeni yıl yaklaşıyor. Herkes zam oranı hesaplıyor. Memur ve emekli maaşına refah payı yolda... Ocak zammının yüzde 15,9 ile yüzde 22.75 arası olması beklenirken refah payı için kulislerden sızan rakam yüzde 5 ile yüzde 10 arası.

2022 yılı için en düşük enflasyon beklentisi yüzde 65. Bu gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 15.91 olacak. 5 puanlık refah payı ile yüzde 20.91'e, 10 puanlık refah payında ise bu oran yüzde 25.91'e çıkacak.

Memur ve memur emeklisi de yüzde 16.99 zam almayı garantilemişti. 5 puanlık refah payı ile bu oran yüzde 21.99'a, 10 puanlık refah payı olursa bu oran yüzde 26.99'a çıkacak.

BAZILARI %10 İSTİYOR BAZILARI %15...

Bu yıl için en yüksek enflasyon beklentisi ise yüzde 73. Bu oran gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Ocak'ta yüzde 21,61 oranında zam alacak. Şimdi milyonlar yeni zamlara refah payının eklenip eklenmeyeceğini merak ediyor.

Bazı vatandaşlar yüzde 10'luk bir refah payının yeterli olacağını ifade ederken, bazı vatandaşlar enflasyonu gerekçe göstererek bu oranın yüzde 15 olması gerektiğini ifade etti.

