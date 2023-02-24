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EYT YASASI SON DURUM 24 Şubat 2023: EYT ne oldu, ne zaman yasalaşacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için gözler o tarihte!

24.02.2023 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri 24 Şubat 2023 Cuma günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türkiye'yi derinden sarsan deprem felaketi sonrası Meclis görüşmeleri ertelenmişti. Emeklilikte Yaşa Takılanlar son duruma ilişkin bilgi edinmek için internette araştırma yapıyor. Peki, EYT ne oldu? EYT ne zaman yasalaşacak? İşte 24 Şubat 2023 Cuma günü itibarıyla Emeklilikte Yaşa Takılanlarda son durum....

EYT YASASI SON DURUM 24 Şubat 2023: EYT ne oldu, ne zaman yasalaşacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için gözler o tarihte!

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası Meclis görüşmelerinin ertelenmesi sebebiyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar tarafından yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hazırlanan kanun teklifi metinleri Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. teklifin TBMM Genel Kurulu'nda oylanması için gözler Meclis'e çevrildi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu Meclis çalışmaları yeniden başlandığında TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. EYT'ye ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek. İşte, "EYT ne oldu, ne zaman çıkacak?" sorularının yanıtı...

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EYT NE OLDU?

EYT teklifinin yasalaşması bekleniyor. Deprem nedeniyle sürenin uzamasının arından AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

EYT yasasında kritik dönem: Tarih verildi! EYT ne zaman yasalaşacak? Gözler Mecliste...

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yaptığı açıklamada "Depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz. Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

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Ancak sonrasında Meclis'in açılma süresi yeniden uzatıldı. Meclis'in 28 Şubat'ta açılacağı duyuruldu.

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EYT MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK?

EYT yasası çalışmalarının ise bu tarihten sonra devam etmesi bekleniyor.

EYT yasasında kritik dönem: Tarih verildi! EYT ne zaman yasalaşacak? Gözler Mecliste...

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN YAPILACAK

EYT başvurularının, yasanın Meclis'ten geçmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başlaması bekleniyor. EYT başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.

EYT ŞARTLARI NELER?

EYT'li olmak için kişinin, 9 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olması gerekiyor. EYT'de kadınlar için sigortalılık süresi 20 yıl, erkekler için ise 25 yıl olarak yer alıyor. EYT'de yaş şartı bulunmuyor.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, EYT’de aylık bağlama oranlarıyla ilgili, “SSK’dan emekli olacaklar için 7 bin 797 lira. Bağ-Kur’dan emekli olacaklar için 5 bin 811 lira. Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklar 12 bin 389 lira. Bunların ortalaması 8 bin 733 lira” dedi.

EYT'YE 'DEPREM' AYARI

EYT'li olarak çalışmak isteyenlerin işe başlaması için tanınan 10 günlük sürenin uzatılması gündemde. İşveren tarafı bu sürenin 3 aya çıkarılmasını talep ediyor.

Depremde hayatını kaybedenler için de harekete geçildi. AK Parti kurmaylarına göre EYT'liyken depremde hayatını kaybedenlerin aileleri de bu düzenlemeden yararlanabilecek. EYT'liler gerekli prim gün sayısı ve yılı dolduran ancak yaşının dolmasını bekleyenlerden oluştuğu için herhangi bir yasal düzenlemeye gerek kalmaksızın vefatın kesinleştirilmesinin ardından SGK'da yapılacak işlemler sonucunda yasal hak sahiplerine emekli maaşı bağlanabilecek.

EMEKLİ OLAN EYT'LİLER İLK MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?

Yasalar emeklilik işlemlerinin başlatıldığı aydan sonraki ay başından itibaren maaş hesabı yapılacağını söylüyor. Bu durumda Mart ayında yapılacak bir başvuru sonunda ilk maaşlar 1 Nisan'dan itibaren hesaplanacak.

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