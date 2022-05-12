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Fahiş fiyatı böyle anlatacak! Nebati'den kritik toplantı

12.05.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Gıda, beyaz eşya, yapı malzemeleri ve mobilya dahil olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcilerinin katıldığı toplantıda, son dönemde yaşanan fiyat hareketleri hakkında geniş bir bir değerlendirme yapılacak.

Fahiş fiyatı böyle anlatacak! Nebati'den kritik toplantı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında İstanbul'da sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

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Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıya gıda, beyaz eşya, yapı malzemeleri ve mobilya dahil olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileri katılacak. Son dönemde yaşanan fiyat hareketleri hakkında değerlendirmelerin yapılacağı toplantıda, fahiş fiyat uygulamalarına başvuranlarla ilgili yaptığı çalışmalar neticesinde ortaya çıkan sonuçlar sektör temsilcileriyle paylaşılacak. Sektör temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantıların akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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